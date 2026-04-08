Amanda Lear si confessa a Belve: «Con Dalì non c'era sesso, lui era impotente»

L'artista francese ha raccontato la sua storia e la sua vita sentimentale nel programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, rivelando retroscena inediti sui suoi amori famosi e il dolore per la morte del marito.

Hai fretta? blue News riassume per te Amanda Lear è stata la prima ospite della nuova stagione di «Belve», il programma di RAI 2 condotto da Francesca Fagnani.

Durante l'intervista l'artista francese, che ha sempre mantenuto un riserbo sulla sua età, ha parlato soprattutto della sua vita amorosa.

La relazione più lunga e complessa è stata quella con il pittore surrealista Salvador Dalí: «Non c'era sesso, Dalí era impotente».

Poi il rapporto di due anni con David Bowie: «Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia… Faceva un po' schifo».

Il capitolo più doloroso riguarda il marito Alain-Philippe Malagnac d'Argens de Villèle, sposato a Las Vegas nel 1979. L'uomo è morto nel 2000 in un incendio in casa della coppia.

In generale sulle sue relazioni Lear ha detto: «Con un gay mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali». Mostra di più

Amanda Lear è stata la prima ospite della nuova stagione di «Belve», il programma di RAI 2 condotto da Francesca Fagnani.

L'artista francese, che ha sempre mantenuto il mistero sulla sua data di nascita, è un'icona del mondo dello spettacolo fin dagli anni Sessanta.

Durante l'intervista, come riporta «Vanity Fair», ha riflettuto sul rapporto con il suo personaggio pubblico: «A volte odiavo quella Amanda: quel personaggio è stato una gabbia», ha ammesso, parlando dell'immagine che l'ha accompagnata per tutta la carriera.

I sedici anni con Salvador Dalí

Anche la sua vita sentimentale è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica.

La relazione più lunga e complessa è stata quella con il pittore surrealista Salvador Dalí. L'ospite del programma RAI ha spiegato come la moglie dell'artista, Gala, abbia accolto la sua presenza senza alcuna gelosia: «Mio marito ha bisogno di te», le disse, trattandola quasi come una figlia.

Alla domanda di Fagnani sulla natura del loro rapporto, Lear è stata diretta: «Non c'era sesso, Dalí era impotente». Il pittore le presentava spesso giovani uomini e trovava soddisfazione nel sapere che lei era felice: «Il giorno dopo mi chiedeva: "Allora com'è andata?"».

Tuttavia, l'artista francese ha anche espresso un'amara riflessione su quella esperienza: «Se fosse qui oggi gli direi: "Perché mi hai usata?"».

La storia con David Bowie

Per quanto riguarda la relazione durata due anni con David Bowie, ha descritto un quadro poco lusinghiero: «Non mi piaceva molto. Era tutto bianco, magrissimo, capelli rossi, niente sopracciglia… Faceva un po' schifo».

Anche in questo caso, la moglie del cantante, Angie, era a conoscenza della relazione: «Tu vai con mio marito, tranquilla, è ok», le disse lei, durante un incontro.

La coppia aveva un matrimonio aperto, ma alla domanda se si trattasse di un ménage à trois, Lear ha risposto: «No, io non sono mai stata a letto con sua moglie».

Lear ha parlato apertamente, in generale, delle sue relazioni: «Ne ho avute con dei ragazzi bellissimi eterosessuali, ma dopo un po' mi annoio. Con un gay è diverso. Mi diverte sempre. Adoro gli omosessuali», ha confessato.

Il grande amore e la tragedia

Il capitolo più doloroso riguarda il marito Alain-Philippe Malagnac d'Argens de Villèle, aristocratico francese e produttore musicale. I due si sono sposati a Las Vegas nel 1979.

Ma nel 2000, Alain Philippe è morto nell'incendio della loro casa in Provenza. «È stato l'uomo che ho amato di più», ha confidato.

Fagnani a quel punto le ha domandato: «Nelle relazioni ha amato più uomini omosessuali che etero, e Alain lo era?». «No, mio marito era bisessuale», ha svelato la sua ospite.