Michael G. Wilson e Barbara Broccoli lasciano il controllo creativo della saga.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli lasciano il controllo creativo della saga ad Amazon MGM Studios dopo una lunghissima tradizione familiare.

Gli storici produttori di James Bond cedono il controllo creativo della saga cinematografica ad Amazon.

Dopo un lunghissimo e fortunato connubio, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno ufficialmente abbandonato il franchise, (pur rimanendone co-proprietari) cedendolo ad Amazon MGM Studios.

In un comunicato stampa, Mike Hopkins, Head di Prime Video e Amazon MGM Studios ha dichiarato: «Sin dalla sua introduzione nelle sale cinematografiche oltre 60 anni fa, James Bond è stato uno dei personaggi più iconici dell'intrattenimento cinematografico».

«Siamo grati al defunto Albert R. Broccoli e Harry Saltzman per aver portato James Bond nei cinema di tutto il mondo e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per la loro incrollabile dedizione e il loro ruolo nel continuare l'eredità del franchise che è amato da legioni di fan in tutto il mondo».

I film di Bond furono lanciati da Albert 'Cubby' Broccoli nel 1962, con Sean Connery che assunse il ruolo di 007 nel primo film del franchise, «Agente 007 – Licenza di uccidere». La figlia e il figliastro di Cubby subentrarono in seguito.

In un separato comunicato Wilson ha dichiarato di volersi dedicare a nuovi progetti. «La mia carriera nel mondo di 007 dura da quasi 60 incredibili anni, ma ora ho deciso di ritirarmi dalla produzione dei film di James Bond per dedicarmi ad altri progetti artistici e di beneficenza. Pertanto, io e Barbara siamo d'accordo, è giunto il momento che il nostro partner di fiducia, Amazon MGM Studios, guidi James Bond verso il futuro».

Dal 2006 al 2021 a interpretare James Bond è stato Daniel Craig. Sarà ora la nuova proprietà a scegliere l'attore che dovrà vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Ian Fleming.