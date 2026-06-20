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In cerca di un nuovo studio Amazon rinuncia a «Artificial», il nuovo film sulla storia di OpenAI diretto da Luca Guadagnino

Covermedia

20.6.2026 - 13:00

Luca Guadagnino
Luca Guadagnino
Covermedia

Il regista dovrà cercare un nuovo studio per il suo film su OpenAI.

Covermedia

20.06.2026, 13:00

20.06.2026, 13:34

Luca Guadagnino è alla ricerca di un nuovo studio per il suo film su OpenAI «Artificial», nelle scorse ore abbandonato ufficialmente da Amazon.

Il lungometraggio, che vede Andrew Garfield nei panni del controverso CEO di OpenAI Sam Altman, è in fase di post-produzione.

Venerdì, i rappresentanti di Amazon hanno confermato un report di Puck, affermando di essersi ritirati dal progetto e di aver proposto il film ad altri studi.

Racconta la storia di OpenAI

«Abbiamo il più profondo rispetto e la più profonda ammirazione per Luca Guadagnino, come regista pluripremiato, oltre a un rapporto di lunga data che speriamo possa proseguire», si legge in un comunicato affidato a Deadline e Variety.

«Crediamo che Artificial trarrebbe maggior beneficio da una distribuzione diversa e stiamo lavorando a stretto contatto con il team di produzione per trovare una nuova casa al film».

Secondo Deadline, il film è già stato presentato ad altri studi cinematografici nella speranza di trovare un sostituto dopo l'uscita di Amazon.

«Artificial», scritto da Simon Rich, racconta la storia di OpenAI e del periodo turbolento in cui Altman fu licenziato e riassunto nel giro di pochi giorni nel 2023.

Riprese già svolte

Amazon ha avviato una ricca collaborazione con OpenAI a febbraio, annunciando investimenti per oltre 50 miliardi di dollari. La partnership amplierà, tra gli altri piani, l'uso di Amazon Web Services da parte di OpenAI.

«Artificial» è stato annunciato lo scorso anno e le riprese si sono svolte tra luglio e ottobre.

Oltre a Garfield, il cast è composto da Monica Barbaro nel ruolo dell'ex CTO di OpenAI Mira Murati, Yura Borisov nella parte del co-fondatore dell'azienda ed ex capo scienziato Ilya Sutskever e Ike Barinholtz nel ruolo di Elon Musk.

Il cast stellare comprende anche Mark Rylance, Billie Lourd, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman e Zosia Mamet, tra gli altri.

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