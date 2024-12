Amber Heard diventerà mamma per la seconda volta. KEYSTONE

Amber Heard è in attesa del suo secondo figlio. L'attrice è già madre di Oonagh Paige, nata nell'aprile 2021.

Covermedia

Amber Heard sarà presto mamma per la seconda volta. La star di «Aquaman» è già madre di una bambina, Oonagh Paige, nata nell'aprile 2021.

Oonagh avrà un fratellino o una sorellina, come confermato dal portavoce di Heard su «People». «Siamo alle fasi iniziali della gravidanza, quindi capirete che non possiamo entrare troppo nei dettagli in questa fase».

«È sufficiente dire che Amber è felicissima sia per lei sia per Oonagh Paige», ha dichiarato il rappresentante dell'attrice in una nota.

La nascita di Oonagh è stata una sorpresa assoluta per i fan, dato che Amber ha svelato di essere diventata mamma dopo tre mesi dall'arrivo della bambina.

«Volevo farlo da sola»

Nell'annunciare la lieta notizia su Instagram all'epoca, Heard ha rivelato di aver «deciso di volere un figlio» quattro anni prima: «E volevo farlo da sola», ha spiegato.

«Adesso capisco quanto sia radicale per noi donne pensare a una delle parti più cruciali del nostro destino in questo modo. Spero che arriveremo a un punto in cui sarà normale non volere un anello per avere una culla».

Secondo i bene informati, Amber avrebbe avuto Oonagh Paige tramite gestazione per altri. Non è dato sapere se l'attrice abbia deciso di portare in grembo la sua secondogenita o se si sia rivolta nuovamente a una madre surrogata.

Covermedia