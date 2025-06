Amber Heard KEYSTONE

L'attrice torna alla ribalta con «Spirit of the People», una nuova opera scritta da Jeremy O. Harris, che sarà presentata durante il Williamstown Theatre Festival 2025.

Covermedia Covermedia

Amber Heard è stata scelta come protagonista di una nuova opera teatrale.

Dopo aver affrontato difficoltà professionali legate alla battaglia legale con l'ex marito Johnny Depp, la 39enne star di «Aquaman» non aveva preso parte a progetti televisivi o cinematografici dal 2022, periodo in cui ha subito dure critiche prima, durante e dopo il processo.

Ora, però, è arrivata una nuova opportunità: l'attrice farà parte del cast della prima mondiale di «Spirit of the People», un'opera scritta dal talentuoso drammaturgo Jeremy O. Harris.

Variety ha annunciato lunedì che «Amber Heard, Brandon Flynn e Lío Mehiel si uniscono al cast principale della produzione di Spirit of the People».

Diretta da Katina Medina Mora, l'opera sarà presentata durante il Williamstown Theatre Festival 2025. A completare il cast, sono già confermati anche i nominati ai Tony Award Ato Blankson-Wood, James Cusati-Moyer, Amandla Jahava, Emma Ramos, Julian Sanchez, Zachary Booth e Tonatiuh.

Gli appassionati di TV riconosceranno Flynn dalla celebre serie Netflix «13 Reasons Why», mentre Mehiel ha recitato nel pluripremiato «Mutt» (2023).

Jeremy O. Harris, che è anche attore e interpreta Grégory Elliot Duprée in «Emily In Paris», è noto per essere il genio dietro il successo di opere teatrali del West End come «Slave Play» e «Daddy».

Il Williamstown Theatre Festival 2025 si terrà dal 17 luglio al 3 agosto.