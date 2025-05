Amber Heard

L'attrice annuncia l'arrivo di Agnes e Ocean, che si aggiungono a Oonagh Paige di 4 anni.

Amber Heard annuncia la nascita di due gemelli. Dopo la nascita di Oonagh Paige, di 4 anni, l'attrice americana ha ulteriormente allargato la famiglia con l'arrivo di altri due bebè.

In occasione della Festa della Mamma, la 39enne ha annunciato su Instagram la nascita di un maschietto e una femminuccia.

«La Festa della Mamma del 2025 sarà un giorno che non dimenticherò mai. Quest'anno sono felicissima oltremodo nel celebrare il completamento della famiglia che ho cercato di costruire per anni», ha raccontato l'ex moglie di Johnny Depp.

«Oggi condivido ufficialmente la notizia che ho accolto due gemelli nella banda Heard! Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi tengono le mie mani (e il cuore) occupati».

La maternità ha cambiato la vita di Amber

La maternità ha cambiato la vita di Amber in modi che la stessa attrice non avrebbe mai immaginato. «Quando ho avuto la mia prima figlia, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. Pensavo di non poter provare una gioia più grande. Beh, ora sto esplodendo al triplo!».

«Diventare madre da sola e alle mie condizioni, nonostante i miei problemi di fertilità, è stata l'esperienza più importante della mia vita. Sono eternamente grata di aver fatto questa scelta in modo responsabile e ponderato».

Rendendo omaggio alle altre mamme in tutto il mondo, la star ha concluso: «A tutte le mamme, ovunque siate oggi e in qualsiasi modo siate arrivate fin qui, io e la mia famiglia dei sogni festeggiamo con voi. Con amore, A.».