Ambra Angiolini covermedia

Tra ironia, passato e nuovi equilibri, l'attrice riaccende il gossip senza rinunciare alla misura.

Covermedia Covermedia

Ambra Angiolini torna a parlare di sentimenti con il sorriso di chi ha imparato a maneggiare la propria vita privata senza farsi travolgere.

Lo fa con una frase leggera, pronunciata in televisione, che diventa subito virale: «Sono fidanzata, ma lui non lo sa». Un'affermazione ironica, più allusiva che rivelatrice, che basta però a riaccendere la curiosità del pubblico e della cronaca rosa.

Ospite a «Domenica In», Ambra ha affrontato il tema dell'amore con la consueta lucidità, mescolando autoironia e riflessione. Nessun nome, nessuna conferma ufficiale, solo l'idea di un sentimento che esiste – o potrebbe esistere – ma che non ha bisogno di etichette né di esposizione mediatica. Un modo elegante per spostare l'attenzione dal gossip puro al racconto di una donna che oggi sceglie tempi e confini.

Nel corso dell'intervista, l'attrice ha anche accennato al legame con Francesco Renga, padre dei suoi figli, sottolineando come il rapporto, pur trasformato, resti fondato su rispetto e affetto. Un passaggio che chiarisce definitivamente le voci su presunti tradimenti o bugie del passato, archiviate senza rancore e senza processi pubblici.

Negli ultimi mesi, alcune indiscrezioni hanno parlato di una possibile vicinanza con il regista Damiano Michieletto, ma anche in questo caso Ambra non conferma né smentisce. La linea resta la stessa: proteggere la sfera personale e lasciare che siano il lavoro e la presenza scenica a parlare.

E il lavoro, per Ambra Angiolini, non manca. Tra cinema, teatro e televisione, il 2026 si preannuncia fitto di impegni, con nuovi progetti in arrivo e una carriera che continua a rinnovarsi. L'amore, se c'è, può aspettare il momento giusto. Anche – come dice lei – che qualcuno se ne accorga.