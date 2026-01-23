Ambra Angiolini non è più single: ecco chi sarebbe il nuovo amore

Ambra Angiolini fotografata con Pico Cibelli: nuove voci di coppia. Imago

Ambra Angiolini torna al centro dell'attenzione dopo essere stata fotografata mano nella mano con un uomo a Milano, alimentando le voci su una nuova relazione dopo le sue recenti dichiarazioni sull'amore.

Ambra Angiolini è stata immortalata all'Emporio Armani di Milano, durante la presentazione delle divise olimpiche di Milano-Cortina 2026, in atteggiamenti affettuosi con un uomo.

Nelle settimane precedenti, l'attrice aveva parlato a Domenica In dei suoi amori, definendo Francesco Renga «l'amore della mia vita» e rivelando di non essere più single.

Secondo Dagospia, l'uomo al suo fianco sarebbe Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italia, indicato come il suo nuovo compagno. Mostra di più

Potrebbe non essere più un mistero il nuovo capitolo sentimentale di Ambra Angiolini. In occasione della presentazione delle divise della squadra olimpica azzurra per Milano-Cortina 2026, all'Emporio Armani di Milano, l'attrice è stata fotografata mentre passeggiava mano nella mano con un uomo, un gesto che non è passato inosservato.

Nelle settimane precedenti, la 48enne aveva parlato apertamente della propria vita affettiva nel corso di un'intervista a «Domenica In», soffermandosi anche sui suoi amori passati.

Di Francesco Renga aveva detto: «È l'amore della mia vita. Ci vogliamo ancora bene e abbiamo un rapporto bellissimo. Era bello quando eravamo fidanzati ed è bello anche adesso che non lo siamo. Ci siamo amati tanto».

Il nuovo amore

Nello stesso contesto, l'attrice aveva però lasciato intendere di non essere più single, raccontando una situazione sentimentale particolare: «Io sono fidanzata con lui, ma lui non sa di stare con me. Questo sentimento mi fa sentire stupida, ma è una cosa bella».

Secondo quanto riportato da «Dagospia», l'uomo immortalato accanto ad Ambra sarebbe Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italia, che il sito di Roberto D'Agostino non esita a definire «il suo nuovo amore». Le immagini, diffuse da Whoopsee, mostrano i due in un atteggiamento affiatato, alimentando le voci su una possibile relazione.

Cibelli ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel negozio di dischi di famiglia, per poi affermarsi negli anni Novanta come dj e produttore nel panorama dance e music, collaborando con diverse etichette.

Dal 2022 ricopre il ruolo di presidente di Warner Music Italia. Sul piano personale, è noto che abbia avuto due figli dalla compagna Gaia. È lui, dunque, l'uomo che avrebbe conquistato il cuore di Ambra Angiolini?