Ambra Angiolini

Dal 14 marzo su Paramount+ debutta «BFF. Best Friend Forever», la commedia che riporta Ambra Angiolini sul set accanto ad Anna Ferzetti. Ma in conferenza stampa l'attrice si è lasciata andare a una battuta tagliente sui suoi ex, risparmiando solo Francesco Renga.

Covermedia Covermedia

Ambra Angiolini è pronta a tornare in streaming con «BFF. Best Friend Forever», la commedia diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, disponibile su Paramount+ dal 14 marzo.

Il film racconta la storia di due amiche che, da adulte, si ritrovano rivali in amore, ma un'esperienza simile l'attrice non l'ha mai vissuta nella vita reale. «Se ho avuto un'amica rivale? No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano talmente dei casi umani che me li hanno lasciati. Non interessavano a nessuna», ha dichiarato ridendo durante la conferenza stampa.

L'unico escluso dalla frecciata è proprio Francesco Renga, con cui Ambra ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La loro relazione è finita nel 2015 dopo undici anni, ma il legame è rimasto saldo. «Superata la delusione, superata la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per cui ci eravamo scelti: per un amore folle», ha raccontato. «Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande».

Dopo Renga, nella sua vita c'è stato Massimiliano Allegri, con cui ha vissuto una storia tra il 2017 e il 2021, interrotta – secondo i rumors – da un tradimento dell'allenatore. Quando la rottura divenne pubblica, Ambra ricevette il Tapiro d'oro di «Striscia la Notizia», evento che scatenò l'ira della figlia Jolanda, indignata per l'accanimento mediatico sulla madre. L'attrice, invece, non ha mai parlato apertamente della fine della relazione, ma nel 2022 si tolse un sassolino dalla scarpa durante «X Factor»: «Dopo il mio ultimo ex ho fatto 12 mesi di terapia».

Dopo Allegri, nel 2023 si è parlato di un flirt con Andrea Bosca, conosciuto sul set della serie «Protezione Civile», e successivamente di un presunto legame con il regista Damiano Michieletto, con cui è apparsa in atteggiamenti complici alla Festa del Cinema di Roma. Nessuna conferma ufficiale, però, è mai arrivata. Oggi, Ambra si dichiara single e sembra non avere rimpianti: con la sua solita ironia, ha liquidato il passato con una battuta che non lascia spazio a repliche.