  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo cinema Ambra Angiolini ufficializza la sua nuova fiamma su Instagram. Ecco chi è Pico Cibelli

Covermedia

10.4.2026 - 11:00

Ambra Angiolini
Ambra Angiolini

Dopo le foto di «Chi», l'attrice pubblica uno scatto con il manager Warner Music e cambia il racconto della relazione.

Covermedia

10.04.2026, 11:00

10.04.2026, 11:02

Ambra Angiolini espone Pico Cibelli sui social e legittima la relazione.

Non più soltanto immagini rubate: la conduttrice inserisce il manager in un carosello Instagram con la frase «I progetti nuovi col W @picocibelli (e lasciamoli parlare bene)», condividendo uno scatto direttamente sul suo profilo social.

Il passaggio arriva dopo settimane di esposizione mediatica costruita soprattutto attraverso gli scatti del settimanale «Chi», che a fine marzo aveva documentato la coppia tra Milano e momenti di quotidianità condivisa, fino a un bacio.

Il cambio di passo è netto: la storia non è più raccontata solo dall'esterno ma entra nel perimetro comunicativo della protagonista, pur senza dichiarazioni sentimentali esplicite.

Cibelli, indicato da più fonti come amministratore delegato di Warner Music Italy, resta una figura distante dal circuito gossip tradizionale, dettaglio che contribuisce a mantenere il profilo della relazione su un piano più discreto rispetto al passato dell'attrice.

L'esposizione social segna quindi un passaggio concreto: dal racconto per immagini, alla condivisione diretta. Nelle prossime settimane, tra impegni pubblici e possibili sviluppi professionali legati ai «progetti nuovi» citati, la presenza del manager potrebbe consolidarsi anche oltre la dimensione privata.

I più letti

Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Gossip finito, Jordan Bardella si mostra con fidanzata Maria Carolina di Borbone. Ecco chi è
I piloti della Edelweiss vedono un «grosso uccello» e abortiscono il decollo a 266 km/h
Dalla guerra alla pompa di benzina: ecco in 5 punti come la Svizzera è pronta ad affrontare la crisi del petrolio
Se il passaggio da Hormuz tornasse alla normalità, quando diminuirà il costo della benzina?

Altre notizie

Dopo 10 anni. Valerio Scanu sul litigio con Maria De Filippi: «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre»

Dopo 10 anniValerio Scanu sul litigio con Maria De Filippi: «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre»

Distanza insanabile. Vivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Distanza insanabileVivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Musica. Stati Uniti: è morto il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa

MusicaStati Uniti: è morto il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa