Non solo cinemaAmbra Angiolini ufficializza la sua nuova fiamma su Instagram. Ecco chi è Pico Cibelli
Covermedia
10.4.2026 - 11:00
Dopo le foto di «Chi», l'attrice pubblica uno scatto con il manager Warner Music e cambia il racconto della relazione.
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10.04.2026, 11:00
10.04.2026, 11:02
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Ambra Angiolini espone Pico Cibelli sui social e legittima la relazione.
Non più soltanto immagini rubate: la conduttrice inserisce il manager in un carosello Instagram con la frase «I progetti nuovi col W @picocibelli (e lasciamoli parlare bene)», condividendo uno scatto direttamente sul suo profilo social.
Il passaggio arriva dopo settimane di esposizione mediatica costruita soprattutto attraverso gli scatti del settimanale «Chi», che a fine marzo aveva documentato la coppia tra Milano e momenti di quotidianità condivisa, fino a un bacio.
Il cambio di passo è netto: la storia non è più raccontata solo dall'esterno ma entra nel perimetro comunicativo della protagonista, pur senza dichiarazioni sentimentali esplicite.
Cibelli, indicato da più fonti come amministratore delegato di Warner Music Italy, resta una figura distante dal circuito gossip tradizionale, dettaglio che contribuisce a mantenere il profilo della relazione su un piano più discreto rispetto al passato dell'attrice.
L'esposizione social segna quindi un passaggio concreto: dal racconto per immagini, alla condivisione diretta. Nelle prossime settimane, tra impegni pubblici e possibili sviluppi professionali legati ai «progetti nuovi» citati, la presenza del manager potrebbe consolidarsi anche oltre la dimensione privata.