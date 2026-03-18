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Al via sabato 21 marzo Alessandro Cattelan guida il serale di Amici 25: «È bello sostenere i giovani»

Covermedia

18.3.2026 - 11:00

Alessandro Cattelan
Alessandro Cattelan

Il talent di Maria De Filippi debutta sabato 21 marzo su Canale 5 con una giuria a quattro, novità della 25esima edizione.

Covermedia

18.03.2026, 11:00

18.03.2026, 11:10

Alessandro Cattelan entra nel serale. Il primo nome ufficializzato è quello del conduttore piemontese, annunciato dai canali del programma e confermato da più fonti televisive.

Attorno alla sua presenza prende forma la nuova giuria, che nella fase finale passa a quattro componenti: con lui anche Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio.

Una scelta che segna un cambio di impostazione rispetto alle edizioni precedenti, puntando su un mix di intrattenimento, danza e musica per rafforzare il racconto del serale.

Per il conduttore si tratta di un approdo coerente con il percorso costruito negli ultimi anni tra intrattenimento e talent show. In un'intervista rilasciata a RaiNews durante «Sanremo Giovani», aveva sottolineato il valore di questo tipo di esperienza: «È bello sostenere i giovani, l'inizio di una carriera».

Un passaggio che oggi trova una naturale continuità nel nuovo ruolo all'interno del programma di Canale 5.

Accanto a lui, il cantautore napoletano aggiunge peso musicale, mentre il paroliere e personaggio televisivo garantisce spettacolo e riconoscibilità. L'ex professionista del talent porta invece uno sguardo tecnico sulla danza, elemento centrale nelle performance del serale.

Il debutto di «Amici 25» è fissato per sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con registrazioni già avviate e una formula rinnovata che introduce ufficialmente una giuria a quattro.

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