Al via sabato 21 marzoAlessandro Cattelan guida il serale di Amici 25: «È bello sostenere i giovani»
Covermedia
18.3.2026 - 11:00
Il talent di Maria De Filippi debutta sabato 21 marzo su Canale 5 con una giuria a quattro, novità della 25esima edizione.
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18.03.2026, 11:00
18.03.2026, 11:10
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Alessandro Cattelan entra nel serale. Il primo nome ufficializzato è quello del conduttore piemontese, annunciato dai canali del programma e confermato da più fonti televisive.
Attorno alla sua presenza prende forma la nuova giuria, che nella fase finale passa a quattro componenti: con lui anche Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio.
Una scelta che segna un cambio di impostazione rispetto alle edizioni precedenti, puntando su un mix di intrattenimento, danza e musica per rafforzare il racconto del serale.
Per il conduttore si tratta di un approdo coerente con il percorso costruito negli ultimi anni tra intrattenimento e talent show. In un'intervista rilasciata a RaiNews durante «Sanremo Giovani», aveva sottolineato il valore di questo tipo di esperienza: «È bello sostenere i giovani, l'inizio di una carriera».
Un passaggio che oggi trova una naturale continuità nel nuovo ruolo all'interno del programma di Canale 5.
Accanto a lui, il cantautore napoletano aggiunge peso musicale, mentre il paroliere e personaggio televisivo garantisce spettacolo e riconoscibilità. L'ex professionista del talent porta invece uno sguardo tecnico sulla danza, elemento centrale nelle performance del serale.
Il debutto di «Amici 25» è fissato per sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con registrazioni già avviate e una formula rinnovata che introduce ufficialmente una giuria a quattro.