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TV Arriva lo speciale di «Verissimo» dopo la finale di «Amici»

Covermedia

14.5.2026 - 16:30

Silvia Toffanin
Silvia Toffanin

Secondo le indiscrezioni, Silvia Toffanin condurrà una puntata interamente dedicata al talent di Maria De Filippi con finalisti, professori e retroscena del serale appena concluso.

Covermedia

14.05.2026, 16:30

14.05.2026, 16:43

Silvia Toffanin riporta «Amici» al centro del weekend Mediaset con uno speciale di «Verissimo».

L’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela nella rubrica «C’è Chi dice» del settimanale «Chi» parla di una puntata interamente dedicata al talent show di Maria De Filippi, prevista sabato 23 maggio su Canale 5, pochi giorni dopo la finale in programma il 17 maggio.

L’operazione confermerebbe la strategia Mediaset di prolungare l’attenzione attorno alla venticinquesima edizione del programma attraverso «Verissimo», diventato negli anni uno degli spazi chiave della promozione della rete.

Al centro dello speciale dovrebbero esserci il vincitore, i finalisti, i professori e alcuni retroscena del serale appena concluso.

La formula richiama quella degli appuntamenti celebrativi già proposti nelle ultime stagioni, tra interviste, esibizioni e racconti personali dei protagonisti usciti dalla scuola di Maria De Filippi.

Le anticipazioni parlano di una messa in onda nel consueto slot del sabato pomeriggio alle 16.30, anche se la programmazione ufficiale non è stata ancora confermata.

Lo speciale chiuderebbe il racconto televisivo della venticinquesima edizione di «Amici», riunendo in studio i protagonisti del serale tra bilanci finali, performance e primi sguardi al futuro artistico dopo l’esperienza nel talent.

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