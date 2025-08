Nicole Kidman

Risate, complicità e un cast tutto nuovo per il sequel più stregato dell'anno.

Covermedia Covermedia

A distanza di tre decenni Nicole Kidman e Sandra Bullock calcano di nuovo il set insieme per «Amori & incantesimi 2», il sequel dell'amatissimo cult del 1998, uscito negli Stati Uniti con il titolo originale di «Practical Magic».

E tra le due attrici l'intesa fa scintille. «È pazzesco», confessa la Kidman a People. «Posso prenderla in giro e lei fa lo stesso con me. Viviamo entrambe a Londra, a pochi passi di distanza, e ci divertiamo come due ragazzine».

Quando le due star si sono ritrovate sul set, l'emozione è stata immediata: «Siamo rimaste a bocca aperta, tipo: «Ma davvero siamo di nuovo qui?"», racconta Nicole.

Ecco le new entry nel cast

«Adoro Sandra, è spiritosissima, dolce e incredibilmente adorabile. Stiamo vivendo momenti indimenticabili».

Il nuovo film vedrà il ritorno delle iconiche zie Franny e Jet Owens, interpretate da Stockard Channing e Dianne Wiest, mentre tra le new entry brillano Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod.

Trama blindatissima, ma il ricordo del primo capitolo è ancora vivido: due sorelle streghe alle prese con una maledizione che condanna a morte ogni uomo di cui si innamorano. La pellicola è attesa al cinema alla fine dell’estate 2026.