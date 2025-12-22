Amy Schumer

A due settimane dalla separazione dal marito Chris Fischer, la comica Amy Schumer il silenzio e racconta come affronta i momenti più duri.

Covermedia Covermedia

Amy Schumer torna a farsi sentire a poche settimane dall'annuncio del divorzio dal marito Chris Fischer, dopo sette anni di matrimonio. Lo fa con una riflessione personale affidata ai social, in cui racconta come riesce a reggere l'urto quando la vita prende una direzione inattesa.

In un video pubblicato su Instagram nell'ultima sera di Hanukkah – la festività ebraica che celebra la luce, la resistenza e la vittoria contro l'oppressione – Schumer parla senza filtri di resilienza, identità e ironia come strumenti di sopravvivenza.

«Amo Hanukkah. Ne sono sempre stata entusiasta. Ogni volta che accendiamo le candele mi sembra di aver vinto», dice. Poi va dritta al punto: «L'orgoglio ebraico è l'unico modo per combattere l'antisemitismo. Quando le cose vanno nel modo peggiore, è proprio allora che la mia famiglia diventa più divertente».

Il messaggio è netto: «È quando tocchiamo il fondo che riusciamo a ridere di più. E non credo sia qualcosa che riguarda solo me». Una frase che suona come una dichiarazione di intenti, pronunciata in uno dei momenti più delicati della sua vita privata.

Dopo 7 anni la fine del matrimonio

Solo due settimane prima, Schumer aveva scelto ancora una volta Instagram per annunciare la fine del matrimonio con Chris Fischer.

«Chris e io abbiamo preso la difficile decisione di porre fine al nostro matrimonio dopo sette anni. Ci vogliamo molto bene e continueremo a concentrarci sulla crescita di nostro figlio», aveva scritto, chiedendo rispetto per la privacy.

Subito dopo, come da tradizione, aveva alleggerito il tono con il sarcasmo, chiarendo che la separazione non aveva nulla a che fare con un dimagrimento improvviso o con il fatto che Fischer sia «uno chef pluripremiato, attraente e ancora capace di fare colpo».

La coppia ha un figlio, Gene, di sei anni.