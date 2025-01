Megan Thee Stallion

L'attrice e comica rivela di aver tentato di instaurare un'amicizia con le due star via social.

Amy Schumer ha inviato messaggi privati a Britney Spears e Megan Thee Stallion, senza però ricevere risposta.

«Sia Megan Thee Stallion che Britney Spears hanno uno di quei DM un po' imbarazzanti da parte mia nella loro casella... Mai letti», ha dichiarato la star di Trainwreck durante un'ospitata al podcast «Call Her Daddy».

Nel corso dell'intervista, Amy spiega di aver sentito una connessione con la rapper di «Hot Girl Summer» dopo averla incontrata a una festa durante gli Oscar.

«Quindi mandi quei messaggi, no? Ti senti sulla stessa lunghezza d'onda. In realtà l'ho solo incontrata di sfuggita, l'ho vista a una cosa degli Oscar», ha raccontato. «Penso che la mia ambizione fosse diventare amiche? Ma non mi ha seguito. La rispetto. Penso sia una mossa intelligente».

Amy non rivela cosa abbia scritto a Britney Spears, ma accenna al fatto che il messaggio era legato alla menzione della pop star nella sua autobiografia del 2023, «The Woman in Me»: «Ha parlato di me nel suo libro, ed è stato incredibile».

Nel memoir, Britney scrive di aver trovato conforto e ispirazione seguendo comici come Amy Schumer su Instagram durante il periodo della sua tutela legale, dal 2008 al 2021.

«Mi sono ritrovata a ridere di più, trasportata da comici come Amy Schumer, Kevin Hart, Sebastian Maniscalco e Jo Koy», scrive la cantante di «Toxic» nel volume. «Ho sviluppato un grande rispetto per la loro arguzia e intelligenza, per il modo in cui usano il linguaggio per provocare e far ridere le persone. È un dono».