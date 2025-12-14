Amy Schumer Con Chris Fischer

Dopo sette anni, la comica Amy Schumer sceglie l'ironia per raccontare la fine della sua storia d'amore con lo chef Chris Fischer.

Covermedia Covermedia

Amy Schumer mette fine al matrimonio con Chris Fischer e lo fa senza drammi pubblici, fedele al suo stile diretto e autoironico.

L'attrice e stand-up comedian statunitense ha confermato la separazione dal marito, chef premiato con il James Beard Award, dopo sette anni di vita insieme e un figlio, Gene, nato nel 2019.

Le voci su una crisi di coppia circolavano da settimane. A inizio dicembre la Schumer era stata fotografata senza la fede nuziale, alimentando il gossip. La conferma è arrivata venerdì sera via Instagram, con un post che ha subito fatto il giro dei media internazionali.

Nello scatto, Amy e Chris sorridono seduti in una carrozza della metropolitana di New York. Il tono del messaggio, però, è quello di un addio consapevole.

«Blah blah blah Chris e io abbiamo preso la difficile decisione di porre fine al nostro matrimonio dopo sette anni», ha scritto Amy. «Ci vogliamo molto bene e continueremo a concentrarci sulla crescita di nostro figlio. Chiediamo il rispetto della nostra privacy in questo momento».

La comica ha voluto chiarire subito anche ciò che la separazione non è. «Blah blah blah non perché ho perso qualche chilo e ho pensato di poter ambire a chissà cosa, e non perché lui è uno chef bellissimo e pluripremiato», ha aggiunto, ribadendo che la decisione è stata presa in modo amichevole, «con amore e rispetto. Famiglia per sempre».

«Non ha nulla a che fare con il peso o con l'autismo»

Nei giorni precedenti, la Schumer aveva già affrontato indirettamente il tema, smentendo collegamenti tra la crisi e il suo recente percorso di salute o la diagnosi di autismo del marito. «Qualunque cosa accada tra me e Chris non ha nulla a che fare con il peso o con l'autismo», aveva scritto in un reel. «Lui è il migliore».

Sposati nel febbraio 2018, Schumer e Fischer avevano sempre mantenuto un profilo relativamente riservato, pur parlando apertamente di genitorialità e fragilità personali.

Sul fronte professionale, l'attrice resta pienamente attiva: nei prossimi mesi sarà impegnata tra nuovi progetti televisivi, stand-up special e iniziative legate alla scrittura, confermando che, anche in una fase di cambiamento personale, il lavoro resta al centro della sua agenda.