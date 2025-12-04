Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»

La trasformazione di Amy Schumer. Imago

Amy Schumer rompe il silenzio sul suo drastico dimagrimento, spiegando le vere ragioni dietro il cambiamento e smentendo le voci che circolano sulla sua vita privata.

Redazione blue News fon

Amy Schumer ha deciso di prendere la parola in prima persona per zittire le speculazioni sul suo evidente dimagrimento.

L'attrice ha pubblicato su Instagram un reel registrato dal figlio Gene, 6 anni, in cui appare distesa sul letto, rilassata, accompagnata da un testo che affronta alcune delle domande che le vengono rivolte da mesi riguardo alla sua perdita di peso.

Nel video, Schumer chiarisce senza giri di parole di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici e di aver utilizzato il Mounjaro, ossia un farmaco destinato ai pazienti con diabete di tipo 2, ma ormai impiegato da molti anche per la gestione del peso corporeo.

Con tono ironico e provocatorio, l'attrice di «Come ti divento bella» puntualizza inoltre che i chili persi sono 23 e non 14, come suggerivano i gossip.

«L'ho fatto per sopravvivere, non per apparire», ricorda, citata da People, ripercorrendo un percorso personale complesso e tutt'altro che superficiale.

Un periodo difficile

Schumer spiega anche di essere passata attraverso momenti complicati dal punto di vista della salute. Racconta di aver sofferto della sindrome di Cushing, condizione che le provocava un gonfiore marcato al viso, e ricorda di aver rivelato pubblicamente, nel febbraio 2024, la sua diagnosi di endometriosi.

Oggi, però, scrive con sollievo nel suo post: «Non ho più dolori».

Trasparenza, serenità e un matrimonio che non vacilla

Nel messaggio social, l'attrice si rivolge direttamente a chi ha interpretato il suo cambiamento fisico come un segnale negativo: «Mi dispiace se il fatto che io abbia perso tutto quel peso vi dia sensazioni negative!».

Schumer assicura di essere disponibile a rispondere a qualsiasi domanda sul suo aspetto o sul suo stato emotivo.

La comica coglie anche l'occasione per mettere a tacere le voci di crisi coniugale. Sposata dal 2018 con Chris Fischer, 45 anni, padre di suo figlio Gene e affetto da autismo, Schumer chiarisce che nulla di ciò che riguarda il marito è collegato alla sua trasformazione fisica.

La loro, afferma, è una relazione normale, come molte altre, che affronta privatamente le difficoltà tipiche dei matrimoni di lunga durata.