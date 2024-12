Andrea Bocelli

Il tenore italiano festeggia trent'anni di carriera.

Un traguardo importante che l'artista ha scelto di festeggiare con la famiglia e tanti amici. Mercoledì 11 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento con «Andrea Bocelli 30 The Celebration».

La prima delle due serate evento, condotta da Michelle Hunziker, per celebrare il trentesimo anniversario nella musica del tenore italiano famoso in tutto il mondo. Un traguardo importante che l'artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale.

Con la sua inconfondibile voce, Bocelli si esibirà nel suo celebre repertorio ma non mancheranno anche momenti di grande emozione, grazie a eccezionali duetti che lo vedranno protagonista sul palco con alcuni dei più grandi nomi della musica.

Nella prima serata, infatti, saranno sul palco con lui tanti straordinari ospiti di fama mondiale: Zucchero, Placido Domingo, Jose' Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal, Shania Twain.

I telespettatori di Canale 5 saranno guidati da Michelle Hunziker in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell'uomo e dell'artista divenuto una vera e propria icona internazionale. Così, il pubblico potrà vivere un'esperienza incredibile nel segno della musica di Andrea Bocelli.

