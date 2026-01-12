Andrea Bocelli

Il tenore italiano sarà tra i protagonisti della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano. Sul palco anche la popstar americana, per uno spettacolo che promette musica, emozione e celebrazione dell'eccellenza italiana.

Sarà anche la voce di Andrea Bocelli a inaugurare le Olimpiadi invernali 2026.

Il tenore si esibirà durante la cerimonia di apertura in programma il 6 febbraio a Milano, affiancando la già annunciata popstar Mariah Carey. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori, che parlano di uno dei momenti più iconici dell'intero evento.

Artista dalla formazione classica, ma dal respiro globale, Bocelli ha costruito una carriera capace di attraversare generi e pubblici diversi. Negli ultimi anni si è esibito in occasioni di altissimo profilo, dall'incoronazione di re Carlo III al 75° anniversario della Costituzione italiana a Roma.

La sua partecipazione alla cerimonia olimpica avverrà durante una pausa del tour mondiale che lo vede impegnato sui palchi internazionali: il giorno successivo volerà negli Stati Uniti per un concerto a Columbus, in Ohio, seguito da altre sei date.

«Uno dei momenti più iconici dell'evento»

Secondo gli organizzatori, la performance del tenore «costituirà uno dei momenti più iconici dell'evento, unendo lo spettacolo all'essenza dei valori olimpici», contribuendo a dare alla narrazione «un tono contemporaneo e globale». Un equilibrio tra solennità e apertura internazionale che rispecchia lo spirito dei Giochi.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà nello stadio di San Siro, trasformato per l'occasione in un palcoscenico monumentale. Il programma include la tradizionale sfilata degli atleti e momenti di intrattenimento in uno spettacolo di circa tre ore, pensato per raccontare Milano e l'Italia.

Nel corso della serata è previsto anche un tributo a Giorgio Armani, lo stilista scomparso a settembre all'età di 91 anni. Armani, da sempre legato alle Olimpiadi come designer delle divise della squadra italiana, rappresenta una parte fondamentale della storia e dell'identità di Milano, capitale del prêt-à-porter e del design.