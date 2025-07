Il tenore italiano Andrea Bocelli KEYSTONE

Il lussuoso beach club Alpemare di Forte dei Marmi, di proprietà di Andrea Bocelli, è al centro di una controversia legale a causa di una presunta violazione delle norme pubblicitarie comunali.

Igor Sertori

Come riporta il sito «Today», il beach club Alpemare, situato a Forte dei Marmi e di proprietà del celebre tenore Andrea Bocelli, è coinvolto in una disputa legale.

La controversia è nata a causa di un gazebo marchiato Guerlain, che la polizia municipale ha segnalato per violazione del regolamento comunale che vieta la pubblicità sull'arenile pubblico.

Bocelli contesta la multa

Il cantante, noto per il suo legame con la Versilia, ha deciso di contestare la multa intraprendendo un'azione legale contro il Comune.

Secondo il quotidiano «Il Tirreno», la multa emessa allo stabilimento era di 1'032 euro. Il regolamento comunale consente la pubblicità in spiaggia solo per eventi benefici con proventi destinati a organizzazioni senza scopo di lucro.

Ma la direzione dell'Alpemare ha deciso di contestare formalmente la sanzione, avviando un procedimento legale per il suo annullamento.

Fabio Giannotti, il direttore dello stabilimento, ha spiegato che il gazebo non rappresenta una pubblicità, ma un servizio aggiuntivo per gli ospiti.

«Non è una pubblicità del marchio Guerlain», ha dichiarato il direttore. «Offriamo un servizio extra ai nostri clienti: chi affitta una delle nostre tende può usufruire gratuitamente di questo servizio, scegliendo profumi o prodotti di skin care con l'aiuto delle nostre hostess».

Per il management, si tratta di un'esperienza esclusiva e personalizzata per i clienti, in linea con lo standard di lusso del beach club.

Il tenore pensa di vendere

La vicenda si inserisce in un contesto di crescente complessità normativa per la gestione degli stabilimenti balneari, come sottolineato dallo stesso Bocelli in una recente dichiarazione.

Il tenore ha espresso il suo malcontento verso le normative sempre più stringenti e ha lasciato aperta la possibilità di vendere l'Alpemare in futuro, considerando le offerte di acquirenti internazionali interessati.

Tenda «king size»

Poco più di una settimana fa, in occasione del Gran Galà dei beach club d'Italia, l'Alpemare di Bocelli è stato conferito il titolo di migliore beach club d’Italia 2025 - dopo aver vinto anche nel 2024.

Una tenda King Size, in alta stagione, può costare fino a 1'200 euro al giorno. Uno stabilimento non per tutte le tasche insomma.

