Durante una diretta su Instagram, Andrea ha condiviso dettagli sulla vita privata del padre, descrivendolo come un uomo affettuoso e sempre presente, nonostante gli impegni lavorativi.

La recente diretta Instagram di Andrea D'Alessio, figlio 14enne di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, ha offerto un raro e affascinante sguardo sulla vita privata del noto cantante napoletano.

In un dialogo di dieci minuti, Andrea ha descritto il padre come «un papà fantastico» sottolineando il suo impegno a «includere sempre i figli» anche nei momenti di lavoro, come durante i concerti, dove Gigi stesso chiede ai figli di salire sul palco.

Clamore sui social

Questa diretta ha suscitato un certo clamore sui social, in parte per la naturalezza con cui Andrea ha condiviso dettagli familiari, ma anche per la reazione visibilmente stanca di Gigi D'Alessio. Alcuni spettatori hanno interpretato questa stanchezza come freddezza, ma il cantante ha dimostrato tutto il suo affetto per il figlio.

Quando Andrea gli ha chiesto «A chi assomiglio di più di carattere?», Gigi ha risposto con un sorriso: «A me, perché sei cocciuto. Tieni 'a capa tosta». Andrea, scherzando, ha definito questa testardaggine come il più grande difetto del padre, spiegando: «È troppo cocciuto. Quando dice che una cosa la fa, la fa. Nessuno lo ferma».

«Il modo in cui canta papà? A me non fa impazzire...»

Non è la prima volta che Andrea si apre sui social riguardo al rapporto con suo padre. In una precedente diretta con la madre Anna Tatangelo, il ragazzo aveva commentato: «Il modo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre... Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante».

Gigi D'Alessio, sempre più consapevole di questa nuova dimensione pubblica del rapporto con i suoi figli, ha dichiarato ironicamente durante la diretta: «Oramai Andrea è il mio ufficio stampa».

