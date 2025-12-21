Andrea Delogu beccata mentre bacia un uomo... e non è Nikita Perotti

Andrea Delogu lo aveva chiarito pubblicamente durante una delle ultime puntate di «Ballando con le Stelle»: tra lei e Nikita Perotti, ballerino classe 1998 e suo partner nello show, non esiste alcuna relazione sentimentale.
Una precisazione che aveva fatto discutere, arrivata a pochi giorni di distanza da un post dello stesso Perotti in cui parlava di «famiglia allargata», alimentando le voci su un possibile legame amoroso.
A rafforzare la versione della conduttrice sono ora emerse alcune immagini pubblicate dal settimanale «Chi», che mostrano a donna mentre si scambia un bacio in strada con un altro uomo. Un gesto che sembra mettere definitivamente fine alle speculazioni su una presunta storia con il ballerino.
Tra Delogu e Perotti, dunque, ci sarebbe soltanto un rapporto affettivo e professionale nato all'interno del programma. Secondo quanto riportato dalla rivista, il cuore della conduttrice batterebbe invece per Alessandro Marziali, l'uomo con cui è stata fotografata sotto il portone di casa.
Le immagini ritraggono i due mentre passeggiano insieme, prima di lasciarsi andare a un bacio. Su Marziali al momento si conosce poco: il suo profilo Instagram è privato e, sempre secondo «Chi», conduce una vita molto dinamica, divisa tra diverse città italiane e destinazioni internazionali come Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera e Zanzibar.
Nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente la vicenda. Andrea Delogu, intanto, resta concentrata sugli impegni televisivi ed è attualmente impegnata nelle prove di Ballando con le Stelle in vista della finale prevista per sabato 20 dicembre.