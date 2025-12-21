Andrea Delogu beccata mentre bacia un uomo... e non è Nikita Perotti

Andrea Delogu a Balando. Imago

Le immagini pubblicate da «Chi» sembrano chiarire la situazione sentimentale di Andrea Delogu dopo le voci nate a «Ballando con le Stelle».

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Andrea Delogu ha ribadito che tra lei e il ballerino Nikita Perotti non c'è una relazione amorosa.

Alcuni scatti mostrano la conduttrice mentre bacia un altro uomo, Alessandro Marziali.

Nessun commento dai diretti interessati, mentre Delogu continua le prove per la finale del programma. Mostra di più

Andrea Delogu lo aveva chiarito pubblicamente durante una delle ultime puntate di «Ballando con le Stelle»: tra lei e Nikita Perotti, ballerino classe 1998 e suo partner nello show, non esiste alcuna relazione sentimentale.

Una precisazione che aveva fatto discutere, arrivata a pochi giorni di distanza da un post dello stesso Perotti in cui parlava di «famiglia allargata», alimentando le voci su un possibile legame amoroso.

A rafforzare la versione della conduttrice sono ora emerse alcune immagini pubblicate dal settimanale «Chi», che mostrano a donna mentre si scambia un bacio in strada con un altro uomo. Un gesto che sembra mettere definitivamente fine alle speculazioni su una presunta storia con il ballerino.

La rivelazione

Tra Delogu e Perotti, dunque, ci sarebbe soltanto un rapporto affettivo e professionale nato all'interno del programma. Secondo quanto riportato dalla rivista, il cuore della conduttrice batterebbe invece per Alessandro Marziali, l'uomo con cui è stata fotografata sotto il portone di casa.

Le immagini ritraggono i due mentre passeggiano insieme, prima di lasciarsi andare a un bacio. Su Marziali al momento si conosce poco: il suo profilo Instagram è privato e, sempre secondo «Chi», conduce una vita molto dinamica, divisa tra diverse città italiane e destinazioni internazionali come Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera e Zanzibar.

Nessuno dei diretti interessati ha commentato pubblicamente la vicenda. Andrea Delogu, intanto, resta concentrata sugli impegni televisivi ed è attualmente impegnata nelle prove di Ballando con le Stelle in vista della finale prevista per sabato 20 dicembre.