Andrea Delogu Covermedia

Il suo nome era stato accostato a Stefano De Martino, ma la conduttrice prende le distanze da qualsiasi autocandidatura per il Sanremo '27.

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Andrea Delogu si chiama fuori dalle indiscrezioni che la vorrebbero tra i possibili volti di Sanremo 2027.

Dopo essere stata accostata a Stefano De Martino nelle ipotesi sul futuro del Festival, la conduttrice ha chiarito di non avere alcuna intenzione di spingere per un posto all'Ariston.

Intervistata da Fanpage, la presentatrice ha commentato con ironia le voci circolate nelle ultime settimane.

«Non invierò il messaggino a Stefanuccio», ha spiegato, escludendo qualsiasi tentativo di autocandidatura o contatto informale per entrare nella squadra della manifestazione.

Ancora inceretezza sul Festival del 2027

Le sue parole arrivano mentre continuano le speculazioni sul Festival del 2027.

Sebbene la Rai non abbia ancora annunciato decisioni ufficiali, Stefano De Martino è tra i nomi più citati nelle ricostruzioni che immaginano il futuro della kermesse dopo le prossime edizioni.

Proprio l'ipotesi di una conduzione affidata al volto di «Affari Tuoi» ha alimentato il dibattito sui possibili protagonisti destinati ad affiancarlo sul palco.

Tra questi è emerso anche il nome di Andrea Delogu, che ha però scelto di prendere pubblicamente le distanze dalle indiscrezioni.

La possibilità De Filippi

Sul fronte delle voci resta inoltre aperto il capitolo Maria De Filippi.

Alcune indiscrezioni rilanciate da Adnkronos hanno ipotizzato una sua possibile presenza accanto a De Martino qualora il conduttore dovesse davvero approdare alla guida del Festival.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali.

Per ora l'unica certezza è la posizione espressa dalla conduttrice: nessuna corsia preferenziale e nessun «messaggino a Stefanuccio». Per conoscere il futuro assetto di Sanremo 2027 sarà necessario attendere le prossime decisioni della Rai.