Il ballerino Nikita Perotti e la conduttrice Andrea Delogu hanno vinto la ventesima edizione di «Ballando con le stelle». IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Andrea Delogu è la vincitrice della 20ma edizione di «Ballando con le stelle»: «Un'esperienza intensa e complessa, non solo fisicamente». Il padre Walter Delogu condivide un messaggio emozionante su Evan, il fratello della conduttrice scomparso di recente: «Ci sorride dall'alto».

Hai fretta? blue News riassume per te Andrea Delogu e il maestro Nikita Perotti sono i vincitori della 20 a edizione di «Ballando con le stelle».

«Ballare è stato un balsamo per le ferite e non finirà qui», ha dichiarato la conduttrice.

La finale di sabato sera ha ottenuto un successo straordinario, con una media del 31,7% di share e oltre 3 milioni di spettatori.

Il padre di Andrea, Walter Delogu, ha condiviso un messaggio commovente sui social, ricordando il figlio Evan scomparso di recente: «Amore mio, grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà...». Mostra di più

Andrea Delogu ha conquistato il pubblico di «Ballando con le Stelle», vincendo la 20ma edizione del programma di Rai 1 insieme al suo maestro Nikita Perotti.

Come riporta, tra gli altri, «RaiNews», la finale di sabato sera, che ha registrato ascolti record, è stata un momento di grande emozione per la conduttrice, scrittrice e attrice, che ha vissuto mesi difficili a causa della tragica scomparsa del fratello Evan Oscar Delogu in un incidente stradale.

«Ballare è stato un balsamo per le ferite e non finirà qui», ha dichiarato Delogu, sottolineando quanto il supporto delle persone sia stato fondamentale per lei. «Sono tornata a partecipare al programma per me stessa, e il pubblico ha compreso il mio percorso», ha aggiunto.

«Una nuova disciplina che voglio mantenere»

La 20ma edizione di «Ballando con le Stelle», condotta da Milly Carlucci, è iniziata il 27 settembre e si è conclusa con una finale emozionante.

Andrea ha raccontato all'ANSA di aver accettato la sfida dopo anni di corteggiamento da parte del programma, sentendosi finalmente pronta per affrontare un percorso così impegnativo.

«Il mio rapporto con il ballo era quasi inesistente prima di questa esperienza – ha confessato –. È stato un periodo di grande impegno, con giornate piene tra lavoro e allenamenti. Ma questa esperienza mi ha dato una nuova disciplina che voglio mantenere».

Nonostante le polemiche e gli scontri che spesso caratterizzano il programma, Delogu ha scelto di concentrarsi sugli aspetti positivi dell'esperienza: «Ho vissuto la parte bella di Ballando, tutto questo è intrattenimento».

Una finale da record

La finale del programma ha ottenuto un successo straordinario, con una media del 31,7% di share e oltre 3 milioni di spettatori.

Delogu, con il suo spirito positivo, ha scherzato sul suo futuro: «Voglio imparare a cucinare», ha detto ridendo, sottolineando che, nonostante l'esperienza, non ha intenzione di diventare una ballerina professionista.

Il padre di Andrea, Walter Delogu, ha condiviso un messaggio commovente sui social, ricordando il figlio Evan: «Amore mio, grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà...».

Ha aggiunto che Evan era presente con loro durante la vittoria della sorella, un pensiero che ha toccato profondamente Andrea e il pubblico.