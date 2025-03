L'ultimo saluto a Eleonora Giorgi da parte dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e della moglie di quest'ultimo Clizia Incorvaia. IMAGO/ZUMA Press

Il primogenito dell'attrice italiana, deceduta il 3 marzo dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale rivela come sono stati gli ultimi giorni della 71enne e cosa ha chiesto ai suoi famigliari nell'ultimo momento di lucidità.

Hai fretta? blue News riassume per te La recente scomparsa di Eleonora Giorgi ha segnato profondamente il mondo del cinema e dello spettacolo in Italia, ma non solo.

Andrea Rizzoli, il primogenito della donna, ha condiviso in un'intervista al «Corriere della Sera» i momenti più intimi trascorsi con la madre nei suoi ultimi giorni di vita.

L'attrice, amata da molti, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma anche un ultimo desiderio che ha commosso i suoi cari: mangiare del salmone. Mostra di più

La recente scomparsa di Eleonora Giorgi ha segnato profondamente il mondo del cinema e dello spettacolo in Italia, ma non solo. L'attrice, amata da molti, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma anche un ultimo desiderio che ha commosso i suoi cari.

Andrea Rizzoli, il primogenito della donna, nato dal suo primo matrimonio con l'imprenditore ed editore Angelo Rizzoli, ha condiviso in un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» i momenti più intimi trascorsi con la madre nei suoi ultimi giorni di vita.

«Negli ultimi giorni i medici avevano aumentato fentanyl e morfina, che a dosi così alte ti lasciano nell’abbraccio del sonno. Ormai il tumore si era esteso ai polmoni e il cervello non era sempre ossigenato bene. L’ultimo momento di lucidità insieme è stato sabato mattina», ha dichiarato il 45enne.

L'ultimo desiderio

Alla domanda su cosa abbiano fatto quel giorno, ha risposto: «Cose semplici. Abbiamo guardato gli aironi fuori dalla finestra, mamma è riuscita ad affacciarsi.»

«Da giorni mangiava solo l’insalata di finocchi, arance e olive che preparava Paolo e l’estratto di carota, mela e arancia che facevo io: per noi era un modo bello di prenderci cura di lei, perché non potevamo fare nient’altro per aiutarla».

Ma quel giorno ha fatto una richiesta precisa: «Ci ha chiesto il salmone affumicato e quindi glielo abbiamo portato».

Quel meme su lei e il Papa su cui ha scherzato

Andrea, tra le altre cose, ha poi detto che Eleonora ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. «Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: "Speriamo che ‘sto papa non mi rubi la scena"».

Insomma, nonostante il tumore al pancreas che l'ha portata via il 3 marzo, Eleonora Giorgi è riuscita a strappare un sorriso ai suoi cari anche nei suoi ultimi giorni di vita.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.