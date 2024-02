Andrea Giambruno.

Dopo l’esilio mediatico che ha colpito il giornalista colpevole di commenti sessisti sul posto di lavoro, l’ex conduttore Mediaset ci riprova.

Nel giorno di San Valentino, Andrea Giambruno prova a mettere una pezza sul recente scaldalo che lo ha coinvolto, dopo la messa in onda da parte di Striscia la Notizia di svariati comportamenti inappropriati tenuti in studio di registrazione.

Come riporta Vanity Fair, il giornalista si è prodigato in una sorta di omaggio affettivo verso Giorgia Meloni, benché presentato oltre il tempo convenzionale.

L’ex compagno di Giorgia Meloni, in un dialogo tenutosi sul palco del Teatro Manzoni di Roma insieme a Candida Morvillo, che introduceva il suo ultimo lavoro editoriale, e Gaia Tortora, ha espresso sentimenti calorosi nei confronti della premier.

Giambruno: «Giorgia la persona più importante per me»

Alla domanda «Che cos'è, oggi, per te?», il giornalista di Mediaset ha replicato: «Questa è l'unica domanda alla quale rispondo e risponderò, perché questa non è una terapia di gruppo», e con semplicità ha dichiarato: «Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita, a prescindere dal fatto che insieme abbiamo costruito una famiglia».

Ha poi aggiunto: «Lo sarà sempre perché per me è una persona meravigliosa. Questo è tutto ciò che posso dire, dato che non ho mai parlato prima, non ne parlerò in futuro e non ho problemi ad affermare che è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita».

Giambruno parla anche della figlia Ginevra

L’ex conduttore Mediaset ha parlato anche della figlia, Ginevra, di 7 anni, coinvolta suo malgrado nello scandalo.

«Io un bravo papà? Non grazie a me, spero che prenda dalla madre». Tuttavia, ha tenuto a precisare: «Sono una persona per bene, ci tengo a sottolinearlo e spero che mia figlia ne sia consapevole. Penso di aver vissuto le relazioni come chiunque altro: è sempre un errore etichettare le situazioni. Sono gli stessi sentimenti che intendo insegnare a mia figlia, quell'educazione affettiva e sessuale che tutti hanno sperimentato. Bisogna fare esperienze».

«Non sono preoccupato per l'educazione sentimentale di mia figlia, perché insegnandole il modo corretto di interagire con gli altri, le capiterà di soffrire come individuo, ma sono esperienze che ti formano nella vita», ha aggiunto.

Spazio e libertà alla figlia

Giambruno sottolinea di essere un padre che sa dare spazio e libertà alla figlia.

«Se non ti chiama o non ti manda un messaggio, lasci correre, perché va bene così. È quel tipo di amore incondizionato, non c'è amore più grande. Non sono un supereroe, tutti abbiamo affrontato problemi ma poi ho trovato la forza di superarli. È importante insegnare ai propri figli che i problemi esistono ma possono essere superati. Da piccoli tendiamo a giudicare i genitori, io spero che un giorno mia figlia possa valutarmi per tutto l'amore che le ho dedicato».

Covermedia