Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei

Andrea Iannone Gabriele Alex Loscavo / Barbara Folli

Belen Rodriguez sembra aver chiuso definitivamente con i ritorni di fiamma. Dopo la separazione da Stefano De Martino, avrebbe infatti ignorato i tentativi di riavvicinamento di Andrea Iannone.

Belen Rodriguez ha chiarito la sua posizione sui ritorni di fiamma, specialmente dopo la fine della relazione con Stefano De Martino.

Recentemente, come riporta «Leggo», si è parlato di un possibile riavvicinamento con l'ex fidanzato Andrea Iannone, ma la showgirl ha deciso di non dare peso a queste voci.

Durante le festività natalizie, infatti, il pilota ha cercato di contattarla, ma Belen ha mantenuto la sua decisione di guardare avanti.

La rivista «Vanity Fair Italia» ha inizialmente riportato l'indiscrezione di un possibile ritorno di fiamma tra i due, alimentata da alcune attività sui social media del 36enne.

Ma né Belen né Iannone hanno confermato o smentito queste speculazioni. Alberto Dandolo, nel settimanale «Oggi», ha fornito ulteriori dettagli, rivelando che l'argentina non ha dato importanza ai messaggi di Iannone, che attualmente sta attraversando una crisi con Elodie.

Una provocazione nei confronti di Elodie?

Secondo Dandolo, Belen ha dichiarato di non essere interessata a «minestre riscaldate», sottolineando che le azioni di Iannone potrebbero essere solo provocazioni verso la cantante.

La showgirl ha ignorato i like e i «segui» su Instagram da parte di Iannone, così come il messaggio di auguri di Capodanno. Durante una serata alle Maldive, Belen avrebbe confidato agli amici la sua intenzione di non tornare sui suoi passi in amore.

L'atteggiamento di Belen riflette una chiara volontà di concentrarsi sul futuro, evitando di ripetere errori passati. La sua determinazione a non voltarsi indietro è stata ribadita più volte, dimostrando una nuova fase della sua vita sentimentale.