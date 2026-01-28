  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gossip Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei

ai-scrape

28.1.2026 - 12:25

Andrea Iannone
Andrea Iannone
Gabriele Alex Loscavo / Barbara Folli

Belen Rodriguez sembra aver chiuso definitivamente con i ritorni di fiamma. Dopo la separazione da Stefano De Martino, avrebbe infatti ignorato i tentativi di riavvicinamento di Andrea Iannone.

Sara Matasci

28.01.2026, 12:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Belen Rodriguez ha chiarito la sua posizione sui ritorni di fiamma, specialmente dopo la fine della relazione con Stefano De Martino.
  • Recentemente si è parlato di un possibile riavvicinamento con l'ex fidanzato Andrea Iannone, ma la showgirl ha deciso di non dare peso a queste voci.
  • Durante le festività natalizie, infatti, il pilota ha cercato di contattarla, ma Belen ha mantenuto la sua decisione di guardare avanti.
Mostra di più

Belen Rodriguez ha chiarito la sua posizione sui ritorni di fiamma, specialmente dopo la fine della relazione con Stefano De Martino.

Recentemente, come riporta «Leggo», si è parlato di un possibile riavvicinamento con l'ex fidanzato Andrea Iannone, ma la showgirl ha deciso di non dare peso a queste voci.

Durante le festività natalizie, infatti, il pilota ha cercato di contattarla, ma Belen ha mantenuto la sua decisione di guardare avanti.

La rivista «Vanity Fair Italia» ha inizialmente riportato l'indiscrezione di un possibile ritorno di fiamma tra i due, alimentata da alcune attività sui social media del 36enne.

Ma né Belen né Iannone hanno confermato o smentito queste speculazioni. Alberto Dandolo, nel settimanale «Oggi», ha fornito ulteriori dettagli, rivelando che l'argentina non ha dato importanza ai messaggi di Iannone, che attualmente sta attraversando una crisi con Elodie.

Una provocazione nei confronti di Elodie?

Secondo Dandolo, Belen ha dichiarato di non essere interessata a «minestre riscaldate», sottolineando che le azioni di Iannone potrebbero essere solo provocazioni verso la cantante.

La showgirl ha ignorato i like e i «segui» su Instagram da parte di Iannone, così come il messaggio di auguri di Capodanno. Durante una serata alle Maldive, Belen avrebbe confidato agli amici la sua intenzione di non tornare sui suoi passi in amore.

L'atteggiamento di Belen riflette una chiara volontà di concentrarsi sul futuro, evitando di ripetere errori passati. La sua determinazione a non voltarsi indietro è stata ribadita più volte, dimostrando una nuova fase della sua vita sentimentale.

I più letti

Il magnifico colpo di Yannik Sinner che ha strappato lunghi applausi alla Rod Laver Arena
Sparò all'immagine della Madonna e Gesù, Sanija Ameti condannata. Ecco le motivazioni dei giudici
Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei
Incendio a Crans-Montana, indagato pure un ex responsabile della sicurezza del Comune
Fatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio

Di più su Andrea Iannone

Al centro del gossip. Tra Andrea Iannone ed Elodie è finita? Ecco che spuntano foto con Rocio Munoz Morales

Al centro del gossipTra Andrea Iannone ed Elodie è finita? Ecco che spuntano foto con Rocio Munoz Morales

Un legame che cresce. Andrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»

Un legame che cresceAndrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»

Indiscrezioni. Alla mano spunta un anello, che Elodie e Iannone stiano per sposarsi?

IndiscrezioniAlla mano spunta un anello, che Elodie e Iannone stiano per sposarsi?

Di più su Belen Rodriguez

Ritorno in Argentina. Una pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia

Ritorno in ArgentinaUna pausa lontano da tutto e tutti per Belén Rodriguez? È il desiderio della famiglia

Ecco cos'è successo. Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene

Ecco cos'è successoBelen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene

A «Belve». Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»

A «Belve»Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»

Altre notizie

Giornate Soletta. «Qui vit encore» di Nicolas Wadimoff vince «Prix de Soleure»

Giornate Soletta«Qui vit encore» di Nicolas Wadimoff vince «Prix de Soleure»

Nel podcast. Miriam Leone si racconta: «Io e Paolo come in Notting Hill»

Nel podcastMiriam Leone si racconta: «Io e Paolo come in Notting Hill»

38 anni dopo. Jennifer Grey torna nei panni di Baby in «Dirty Dancing 2»

38 anni dopoJennifer Grey torna nei panni di Baby in «Dirty Dancing 2»