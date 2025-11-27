  1. Clienti privati
Un legame che cresce Andrea Iannone su Elodie: «Ci supportiamo l’un l'altra e questo mi riempie di felicità»

ai-scrape

27.11.2025 - 11:39

Elodie e Andrea Iannone in uno scatto del 23 settembre 
Elodie e Andrea Iannone in uno scatto del 23 settembre 
IMAGO/SGPItalia

Dal loro incontro nel 2022, Elodie e Andrea Iannone hanno costruito una relazione solida e appassionata. Scopriamo i dettagli di questo amore che continua a far sognare i fan.

Igor Sertori

27.11.2025, 11:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Elodie e Andrea Iannone si vedono poco insieme e poche le loro apparizioni di coppia sui social: si tratta di una scelta.
  • Nel podcast di Gianluca Gazzoli, il pilota ha parlato del rapporto con la cantante: «Abbiamo un supporto l’uno per l’altro che a me riempie ogni giorno di felicità».
  • Si sono conosciuti in Puglia, nel 2022, e da allora la relazione è cresciuta.
  • «Ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui. Non mi era mai successo», ha detto la 35enne romana.
Mostra di più

Elodie e Andrea Iannone hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori e dai social media.

Come riporta il magazine «Chi», il pilota ha espresso in un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli quanto sia importante il sostegno reciproco che si offrono: «Abbiamo un supporto l’uno per l’altro che a me riempie ogni giorno di felicità», ha dichiarato.

Ecco cos'è successo. Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Ecco cos'è successoElodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Un colpo di fulmine in Puglia

La loro storia è iniziata in modo inaspettato in Puglia, durante il compleanno di un amico comune. Andrea ricorda quel momento come l'inizio di un'intesa immediata.

«Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati immediatamente». Questa sintonia si è manifestata rapidamente, portandoli a trascorrere del tempo insieme in Sardegna solo una settimana dopo.

Un momento significativo per la coppia è stato il concerto di Elodie a San Siro, dove lui le ha mostrato il suo sostegno incondizionato. «Quando sono andato a vederla, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato».

Insieme dal 2022

Da quell'estate del 2022 la loro relazione è cresciuta, ma - nonostante le speculazioni su un possibile matrimonio - sembra che i due, per ora, non si sentano obbligati a formalizzare la loro unione.

Tuttavia, l'apparizione di un anello all'anulare di Elodie ha alimentato le voci su un possibile futuro insieme.

La loro storia continua a evolversi, con entrambi che esprimono pubblicamente il loro affetto e la loro ammirazione reciproca. Elodie ha recentemente dichiarato: «Ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui. Non mi era mai successo», sottolineando quanto sia speciale il loro rapporto.

