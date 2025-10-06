  1. Clienti privati
La rinascita Andrea Mainardi torna in tv: «Antonella Clerici è la mia costante»

Covermedia

6.10.2025 - 13:00

Andrea Mainardi
Andrea Mainardi
Covermedia

Lo chef parla del legame con Antonella Clerici, delle sfide personali e della rinascita professionale su Rai 1.

Covermedia

06.10.2025, 13:00

06.10.2025, 13:11

Andrea Mainardi torna sul piccolo schermo con la nuova stagione di «È sempre mezzogiorno», il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

«Il burro è la mia carezza in cucina, l’ingrediente che trasforma ogni piatto in una coccola», racconta lo chef, che da anni affianca la conduttrice in un rapporto di amicizia e sintonia professionale.

Nel suo racconto al settimanale Oggi, il 42enne condivide anche momenti di grande fragilità: confida di aver vissuto un periodo difficile a causa della malattia di una persona cara, un’esperienza che lo ha spinto a rallentare e a riscoprire il valore delle piccole cose. «Quando la vita ti mette alla prova, impari che la semplicità è la vera forza».

Proprio la Clerici, che lo ha voluto nel cast fisso del suo programma, rappresenta per lui un punto fermo: «Antonella è una presenza costante, capace di darti fiducia anche quando non credi più in te stesso».

Oggi, tra le registrazioni in Rai e il tempo trascorso con la famiglia, Mainardi ritrova equilibrio e ispirazione. «Con i miei figli riscopro ogni giorno il gusto della leggerezza, lontano dal rumore dei fornelli».

