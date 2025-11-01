Andrea perde il titolo reale: ecco cosa significa per lui

Andrea Immagine: dpa

Andrea, fratello minore di re Carlo, non fa più ufficialmente parte della famiglia reale britannica. Buckingham Palace lo ha privato di tutti i titoli e le onorificenze, una mossa con conseguenze di vasta portata per il fratello del sovrano.

Hai fretta? blue News riassume per te Andrea è stato ufficialmente privato di tutti i titoli e gli onori reali e in futuro sarà conosciuto solo come Andrew Mountbatten Windsor.

Il 65enne perderà la sua residenza a Royal Lodge a Windsor e dovrà trasferirsi nella tenuta di Sandringham. Anche il sostegno finanziario da parte della famiglia reale terminerà.

Tuttavia, il suo ruolo nella linea di successione al trono rimane formalmente invariato. Anche le sue figlie e i loro titoli di principesse non sono interessati dai cambiamenti. Mostra di più

La famiglia reale britannica ha privato Andrea dei suoi titoli reali a causa del suo coinvolgimento nello scandalo degli abusi di Epstein.

Cosa significa questo per la sua vita, il suo denaro e il suo ruolo nella famiglia reale? Ecco le domande e le risposte più importanti.

Andrew non ha già rinunciato al suo titolo?

Poco prima della pubblicazione delle memorie di Virginia Giuffre («Nobody's Girl»), Andrea ha volontariamente rinunciato all'uso del titolo di duca di York e si è dimesso dagli altri incarichi reali.

Ora il palazzo lo ha ufficialmente privato di tutti i titoli e gli onori reali. Questo è particolarmente umiliante, poiché il suo ritiro volontario non è stato chiaramente sufficiente a migliorare la sua immagine.

Può ancora chiamarsi principe?

No. In futuro si chiamerà solo Andrew Mountbatten Windsor. Anche gli altri suoi titoli nobiliari - duca di York, conte di Inverness e barone di Killyleagh - sono stati revocati.

Il 65enne perderà anche il titolo di «Sua Altezza Reale» e onorificenze come l'Ordine della Giarrettiera e il Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Vittoriano.

Dove vivrà?

Come hanno riferito diversi media nei giorni scorsi, Andrew dovrà lasciare la Loggia Reale di Windsor. Secondo la «BBC», si trasferirà nella tenuta di Sandringham, di proprietà privata della famiglia reale.

Il trasferimento avverrà «il prima possibile».

L'ex moglie Sarah Ferguson, con la quale viveva nonostante la separazione, non si trasferirà con lui e dovrà trovare una propria sistemazione.

In precedenza si era vociferato che Andrew volesse trasferirsi solo a condizione di poter andare a vivere a Frogmore Cottage, l'ex casa del principe Harry e della duchessa Meghan.

Un accordo che ora pare non possa andare in porto.

Riceverà ancora denaro dalla famiglia reale?

Con la perdita dei suoi titoli, finirà anche qualsiasi sostegno finanziario da parte della famiglia reale. Andrew Mountbatten Windsor non ha più diritto a una protezione personale o a personale di servizio pagati dallo Stato: in futuro dovrà pagare lui stesso per le spese.

Tuttavia, è probabile che il fratello maggiore re Carlo continuerà a sostenerlo privatamente. In quanto capofamiglia, ha anche un certo dovere di assistenza nei confronti del fratello.

Inoltre, Andrew ha un proprio patrimonio e contatti commerciali, anche in Medio Oriente e a Dubai, che probabilmente gli permetteranno di godere di uno stile di vita confortevole in futuro.

Continuerà a presentarsi in pubblico?

Da qualche tempo Andrew non partecipa più agli eventi pubblici organizzati dalla famiglia reale. Anche nelle visite di Stato o agli appuntamenti ufficiali per conto della famiglia reale non è più gradito da tempo.

Solo di recente è stato visto in occasione di eventi privati della famiglia, come i funerali.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal «Times», un mese fa il sovrano aveva chiesto ad Andrew e Sarah Ferguson di non partecipare alla tradizionale festa di Natale della famiglia reale di quest'anno.

Andrew rimarrà erede al trono?

Sì, formalmente Andrew Mountbatten Windsor rimane parte della linea di successione. Tuttavia, poiché ci sono sette membri della famiglia prima di lui, le sue possibilità di diventare re sono praticamente nulle.

In teoria, il Parlamento britannico potrebbe decidere di eliminarlo legalmente dalla linea di successione.

Quali saranno le conseguenze per le sue figlie?

Le principesse Beatrice ed Eugenie non saranno interessate dalla revoca dei titoli di Andrea. Potranno continuare a chiamarsi principesse e a usare il titolo di «Sua Altezza Reale».

Poiché non sono comunque «reali in attività» e non hanno incarichi ufficiali, per loro non cambierà nulla.

Ci sono già stati casi simili?

La situazione è molto simile a quella del principe Carl Eduard, nipote della regina Vittoria. Egli perse il suo titolo aristocratico britannico nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, perché aveva combattuto dalla parte della Germania. Ma quello fu uno scandalo politico, non personale.

Non ci sono stati altri casi analoghi nella storia moderna della Gran Bretagna. Nel 1936, il re Edoardo VIII abdicò al trono in favore del suo amore per Wallis Simpson, che aveva più divorzi alle spalle.

Invece del titolo di re, gli fu conferito il titolo di Duca di Windsor. Tuttavia, si trattò di una dimissione deliberata, non di un ritiro dovuto a uno scandalo. Anche i principi Harry e Meghan si sono dimessi volontariamente dalle loro funzioni reali e hanno mantenuto i loro titoli.

Alcune persone hanno perso i loro titoli aristocratici a causa del divorzio, anche se non si tratta di membri diretti della famiglia reale. È il caso, ad esempio, della principessa Diana, che ha perso il titolo di «Sua Altezza Reale», ma è rimasta Principessa del Galles.

Lo stesso è avvenuto per Sarah Ferguson, che ha perso il titolo reale dopo la separazione da Andrea, ma ha mantenuto il titolo di duchessa di York. Tuttavia, da qualche tempo non usa più questo titolo.