Andrea Pisani si è raccontato durante un episodio del podcast «Passa dal BSMT», di Gianluca Gazzoli. Imago

La relazione tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani è giunta al termine, con la crisi iniziata a maggio. Il comico dei PanPers ha condiviso per la prima volta i dettagli della separazione.

Hai fretta? blue News Andrea Pisani ha raccontato dice di aver vissuto la rottura della relazione con Beatrice Arnera come un fulmine a ciel sereno.

Hanno cercato di salvare la coppia con la terapia, ma non è stato sufficiente.

La situazione è diventata ancora più dolorosa quando ha scoperto dai giornali le foto dell'ex insieme a Raoul Bova. Mostra di più

Nel podcast «Passa dal BSMT» di Gianluca Gazzoli, Andrea Pisani ha deciso di rompere il silenzio sulla separazione da Beatrice Arnera, con cui ha avuto la piccola Matilde lo scorso marzo.

Come riportato da «Chi», l’attore ha ripercorso l’inizio e la fine di una storia nata anni fa e riscoperta nel 2021, a ridosso di quando lui avrebbe dovuto sposarsi con un'altra donna.

«Avevo il cuore diviso in due – racconta – ma ho scelto ciò che mi sembrava più onesto». I primi mesi con l’attrice, spiega, erano stati «travolgenti».

Oggi, però, Pisani si dice nel pieno di una fase complicata. Nel podcast ammette di vivere «un momento di grande confusione emotiva» e di aver deciso di parlarne perché «prima o poi qualcosa avrei dovuto dire».

L’attore ricorda anche come, partecipando a LOL 6 – le cui registrazioni sono avvenute di recente – ha provato a trasformare il dolore personale in un gesto creativo: «Era il mio modo di dire quanto stessi soffrendo».

«Ho lottato tanto»

La rottura risale alla primavera, tra aprile e maggio, e per il comico dei PanPers è stata un fulmine a ciel sereno: «Da un giorno all’altro mi è crollato tutto addosso. Le spiegazioni ricevute non mi bastavano, anche perché c’era una bambina di mezzo».

La coppia aveva tentato anche un percorso di terapia, interrotto però dall’inizio delle riprese di un film in cui avrebbero lavorato insieme. «Ho lottato tanto, forse troppo tardi» aggiunge, spiegando di considerare definitivamente chiusa la relazione ad agosto, quando Arnera ha scelto di rendere pubblica la separazione.

Poi sono arrivate le immagini che hanno alimentato il clamore mediatico: le foto dell'ex insieme a Raoul Bova, mano nella mano, pubblicate dai giornali.

Pisani racconta di averne avuto notizia proprio dalla stampa: «È stato difficile da mandare giù. Vale tutto e non vale niente, non voglio giudicare». Oggi, conclude, la comunicazione tra i due è ridotta al minimo, ma entrambi restano focalizzati «sul bene della bambina».