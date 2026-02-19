Ma resta sotto accusa?Andrea rilasciato dopo 12 ore di arresto per lo scandalo Epstein
SDA
19.2.2026 - 20:59
L'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all'arresto di giovedì mattina a Sandringham. Lo riportano i media britannici.
Keystone-SDA
19.02.2026, 20:59
19.02.2026, 21:04
SDA
Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo JeffreyEpstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.