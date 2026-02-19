  1. Clienti privati
Ma resta sotto accusa? Andrea rilasciato dopo 12 ore di arresto per lo scandalo Epstein

SDA

19.2.2026 - 20:59

L'ex principe Andrea in un'immagine d'archivio.
L'ex principe Andrea in un'immagine d'archivio.
KEYSTONE

L'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all'arresto di giovedì mattina a Sandringham. Lo riportano i media britannici.

Keystone-SDA

19.02.2026, 20:59

19.02.2026, 21:04

Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

