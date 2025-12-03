  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cosa succede Andrea sempre più isolato: il fratello re Carlo cala l'ennesima mazzata

fon

3.12.2025

Carlo non ha ripensamenti.
Carlo non ha ripensamenti.
Imago

Re Carlo III ha definitivamente tolto ad Andrea le ultime onorificenze reali, segnando un nuovo e pesante passo nel suo isolamento dalla famiglia reale.

Nicolò Forni

03.12.2025, 10:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Re Carlo III ha revocato ad Andrea le ultime onorificenze rimaste dopo lo scandalo Epstein.
  • L'ex principe viene ora ufficialmente registrato come Andrea Mountbatten-Windsor.
  • Pur isolato dalla monarchia, conserva l’ottavo posto nella successione e un teorico ruolo di reggente.
Mostra di più

Un nuovo colpo per l'ex principe Andrea, sempre più ai margini della monarchia britannica. Il terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo ha infatti perso anche le ultime onorificenze che gli erano rimaste dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto e che lo ha legato per sempre alla figura del pedofilo statunitense Jeffrey Epstein.

A sancire la fine dei privilegi di Andrea è stato re Carlo III, che ha ordinato la cancellazione del suo nome dai registri dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order.

La revoca, formalizzata il 1° dicembre sul «The Gazette», il registro ufficiale del Regno Unito, è stata comunicata dalla Cancelleria Centrale degli Ordini Cavallereschi.

«Il re ha disposto che la nomina di Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor a Cavaliere Compagno del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera sia annullata e che il suo nome venga eliminato dal Registro», si legge nell'avviso.

Con una formula identica, è stata revocata anche la sua designazione a «Cavaliere di Gran Croce del Reale Ordine Vittoriano», assegnata nel 2011.

Si tratta di decisioni attese, che ora diventano operative e isolano ulteriormente Andrea dal resto della famiglia reale.

L'Ordine della Giarrettiera è la più antica onorificenza britannica, mentre il Royal Victorian Order premia i servizi resi direttamente al sovrano. Entrambi i riconoscimenti gli erano stati conferiti da Elisabetta II in segno di fiducia e apprezzamento per il suo ruolo istituzionale.

La linea dura della Corona

Come riferisce anche «Vanity Fair», il procedimento per rimuovere gli ultimi titoli del principe era stato avviato il 31 ottobre, in seguito alle nuove rivelazioni contenute nel libro «Nobody’s Girl», nel quale Virginia Giuffre - la principale accusatrice di Andrea - aveva affidato ulteriori dettagli prima della sua morte.

In quell'occasione Buckingham Palace aveva annunciato che il sovrano «ha avviato un procedimento formale per la rimozione del trattamento, dei titoli e delle onorificenze al principe Andrea», specificando che d'ora in avanti l'ex reale sarebbe stato identificato soltanto come Andrea Mountbatten-Windsor.

Il Palazzo aveva inoltre ribadito la linea dura della Corona: «Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso».

Una posizione resa necessaria per proteggere la credibilità della monarchia e sostenuta, secondo indiscrezioni, non solo dal re, ma anche dal principe William e dalla principessa Anna.

Un ultimo titolo

Oggi a Mountbatten-Windsor rimane soltanto l'ottavo posto nella linea di successione. Sebbene l'idea che possa un giorno salire al trono sia altamente improbabile, conserva ancora la possibilità teorica di assumere la reggenza nel caso in cui William diventasse re prima della maggiore età del principe George.

Per togliergli anche quest'ultimo diritto sarebbe però necessario il consenso di tutti i Paesi del Commonwealth, scenario remoto in un momento in cui le priorità internazionali sono ben lontane dalle vicende interne di Buckingham Palace.

Per ora l'ex principe osserva in silenzio il proprio declino istituzionale, nella speranza - forse - che un giorno la tempesta si plachi.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Le ultime sui Royals

The Royal Family. Il principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

The Royal FamilyIl principe William agli Awards di Tusk: con lui John Cleese e Ronnie Wood

Royal Family. L'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Con le attrici si esce, ma non le si sposa»

Royal FamilyL'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Con le attrici si esce, ma non le si sposa»

Che apparizione!. Dopo due anni Kate e William tornano a brillare insieme sul tappeto rosso

Che apparizione!Dopo due anni Kate e William tornano a brillare insieme sul tappeto rosso

Anche per il caso Epstein. William contro Carlo, Kate contro Camilla: a corte è guerra aperta e gli equilibri tremano

Anche per il caso EpsteinWilliam contro Carlo, Kate contro Camilla: a corte è guerra aperta e gli equilibri tremano

Altre notizie

Spettacolo. Barbara D’Urso: «Sono stanca, ma non mollo»

SpettacoloBarbara D’Urso: «Sono stanca, ma non mollo»

USA. Sabrina Carpenter contro Trump: «Usare Juno come colonna sonora per un raid è disgustoso»

USASabrina Carpenter contro Trump: «Usare Juno come colonna sonora per un raid è disgustoso»

Con ironia e ritmo. Paola Perego brilla al «GialappaShow»

Con ironia e ritmoPaola Perego brilla al «GialappaShow»