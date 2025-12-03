Carlo non ha ripensamenti. Imago

Re Carlo III ha definitivamente tolto ad Andrea le ultime onorificenze reali, segnando un nuovo e pesante passo nel suo isolamento dalla famiglia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III ha revocato ad Andrea le ultime onorificenze rimaste dopo lo scandalo Epstein.

L'ex principe viene ora ufficialmente registrato come Andrea Mountbatten-Windsor.

Pur isolato dalla monarchia, conserva l’ottavo posto nella successione e un teorico ruolo di reggente. Mostra di più

Un nuovo colpo per l'ex principe Andrea, sempre più ai margini della monarchia britannica. Il terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo ha infatti perso anche le ultime onorificenze che gli erano rimaste dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto e che lo ha legato per sempre alla figura del pedofilo statunitense Jeffrey Epstein.

A sancire la fine dei privilegi di Andrea è stato re Carlo III, che ha ordinato la cancellazione del suo nome dai registri dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order.

La revoca, formalizzata il 1° dicembre sul «The Gazette», il registro ufficiale del Regno Unito, è stata comunicata dalla Cancelleria Centrale degli Ordini Cavallereschi.

«Il re ha disposto che la nomina di Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor a Cavaliere Compagno del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera sia annullata e che il suo nome venga eliminato dal Registro», si legge nell'avviso.

Con una formula identica, è stata revocata anche la sua designazione a «Cavaliere di Gran Croce del Reale Ordine Vittoriano», assegnata nel 2011.

Si tratta di decisioni attese, che ora diventano operative e isolano ulteriormente Andrea dal resto della famiglia reale.

L'Ordine della Giarrettiera è la più antica onorificenza britannica, mentre il Royal Victorian Order premia i servizi resi direttamente al sovrano. Entrambi i riconoscimenti gli erano stati conferiti da Elisabetta II in segno di fiducia e apprezzamento per il suo ruolo istituzionale.

La linea dura della Corona

Come riferisce anche «Vanity Fair», il procedimento per rimuovere gli ultimi titoli del principe era stato avviato il 31 ottobre, in seguito alle nuove rivelazioni contenute nel libro «Nobody’s Girl», nel quale Virginia Giuffre - la principale accusatrice di Andrea - aveva affidato ulteriori dettagli prima della sua morte.

In quell'occasione Buckingham Palace aveva annunciato che il sovrano «ha avviato un procedimento formale per la rimozione del trattamento, dei titoli e delle onorificenze al principe Andrea», specificando che d'ora in avanti l'ex reale sarebbe stato identificato soltanto come Andrea Mountbatten-Windsor.

Il Palazzo aveva inoltre ribadito la linea dura della Corona: «Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso».

Una posizione resa necessaria per proteggere la credibilità della monarchia e sostenuta, secondo indiscrezioni, non solo dal re, ma anche dal principe William e dalla principessa Anna.

Un ultimo titolo

Oggi a Mountbatten-Windsor rimane soltanto l'ottavo posto nella linea di successione. Sebbene l'idea che possa un giorno salire al trono sia altamente improbabile, conserva ancora la possibilità teorica di assumere la reggenza nel caso in cui William diventasse re prima della maggiore età del principe George.

Per togliergli anche quest'ultimo diritto sarebbe però necessario il consenso di tutti i Paesi del Commonwealth, scenario remoto in un momento in cui le priorità internazionali sono ben lontane dalle vicende interne di Buckingham Palace.

Per ora l'ex principe osserva in silenzio il proprio declino istituzionale, nella speranza - forse - che un giorno la tempesta si plachi.