  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La replica agli haters Andreas Müller ironizza: «Sono gay e ho sposato Veronica per copertura»

Covermedia

13.1.2026 - 16:30

Andreas Müller
Andreas Müller

La replica ironica agli hater diventa un atto d'accusa contro l'odio social.

Covermedia

13.01.2026, 16:30

13.01.2026, 16:38

Andreas Müller sceglie l'ironia come arma e la usa senza filtri. Il ballerino e coreografo risponde agli hater con un video che, in poche ore, fa il giro dei social e ribalta il tono del dibattito.

All'origine ci sono commenti offensivi, insinuazioni sulla sua carriera e sulla relazione con Veronica Peparini, fino a coinvolgere la sfera più intoccabile: le figlie.

Nel filmato pubblicato su Instagram, Müller esordisce con una provocazione studiata per smascherare l'assurdità di certi attacchi. «Sono gay, mi sono sposato per copertura e ovviamente tutto quello che ho l'ho ottenuto grazie a Veronica», dice, ricalcando in modo volutamente grottesco le accuse che circolano online.

Una frase che funziona da click bait, ma che serve soprattutto a mettere a nudo la superficialità e la cattiveria di chi commenta senza misura.

«Quando entrano in gioco dei bambini, siete rovinati»

Il tono cambia quando il discorso tocca le bambine. Qui Müller abbandona il sarcasmo e traccia una linea netta: «Criticate me, il mio lavoro, quello che volete. Ma quando entrano in gioco dei bambini, secondo me siete rovinati».

Una presa di posizione che riceve solidarietà trasversale e riaccende il dibattito sul confine tra critica e odio.

Nel video, il ballerino rivendica anche la propria identità professionale, ricordando che il suo percorso nasce dallo studio e dalla disciplina, molto prima della popolarità televisiva arrivata con «Amici». La relazione con Peparini, sottolinea, è una scelta personale, non una strategia di carriera.

Andreas Müller guarda ora ai prossimi mesi con un'agenda concentrata sul lavoro: continuerà l'attività di coreografo e formatore con nuovi progetti per il live e la danza contemporanea, affiancando stage e workshop in tutta Italia.

Resta inoltre aperta la possibilità di nuove collaborazioni televisive, mentre sui social il ballerino punta a rafforzare i contenuti dedicati alla danza e alla preparazione fisica, riportando il focus sulla dimensione artistica.

I più letti

Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi
Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Andreas Müller ironizza: «Sono gay e ho sposato Veronica per copertura»
Lehmann punta alla rivoluzione: «Vogliamo 50 gare a stagione e anche nell'emisfero sud»
Nemmeno gli auguri per la figlia placano le voci di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata

Altre notizie

Verso la rottura?. Nemmeno gli auguri per la figlia placano le voci di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata

Verso la rottura?Nemmeno gli auguri per la figlia placano le voci di crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata

Spagna. La Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

SpagnaLa Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

Il dopo Adriana Abascal. Chi è Tracey Amon, la donna al centro dei rumors su Emanuele Filiberto?

Il dopo Adriana AbascalChi è Tracey Amon, la donna al centro dei rumors su Emanuele Filiberto?