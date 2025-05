Andrew Garfield

L'attore Andrew Garfield ha raggiunto la star di «A Complete Unknown», Monica Barbaro, al termine di un after-party del Met Gala, dove ai più attenti non sono sfuggiti alcuni gesti affettuosi.

Covermedia Covermedia

Andrew Garfield e Monica Barbaro alimentano le voci di una possibile nuova love story dopo un after-party del Met Gala. L'attore ha raggiunto la star di «A Complete Unknown» al termine dell'evento più glamour di Hollywood.

Garfield, che non aveva partecipato al Gala, si è fatto spazio tra la folla al The Mark Hotel di New York, con indosso degli abiti casual con una t-shirt e un cappellino da baseball, dove ha incontrato e accolto l'attrice con un caloroso abbraccio.

Non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme. A gennaio la coppia venne fotografata a un party organizzato da W Magazine, a Hollywood. Due mesi dopo, sono stati visti lasciare insieme il tradizionale after-party degli Oscar di Vanity Fair.

Entrambi mantengono una vita privata riservata

Andrew ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, pur avendo avuto relazioni con donne di alto profilo, come Emma Stone, conosciuta sul set di «The Amazing Spider-Man» nel 2012.

Dopo la fine della love story con l'attrice Premio Oscar, Garfield ha frequentano altre donne famose, tra cui Rita Ora e Alyssa Miller.

Non si sa molto invece della vita privata di Monica, nota per film di successo come «Top Gun: Maverick» e per il film biografico «A Complete Unknown», in cui ha interpretato Joan Baez, ricevendo il plauso della critica, oltre alla candidatura agli Oscar e agli Screen Actors Guild Award come miglior attrice non protagonista.