Andy Cohen

Il celebre conduttore televisivo è stato vittima di una frode.

Andy Cohen è stato preso di mira da un truffatore che gli ha sottratto un’ingente somma di dollari.

Durante un recente episodio del suo podcast, «Daddy Diaries», il personaggio televisivo ha rivelato i dettagli della frode.

«Qualcuno ha chiamato avvisandomi di una frode nella mia banca», ha spiegato Andy, 55 anni, a proposito dell'incidente.

Cohen è stato contattato per una potenziale frode bancaria e, durante la conversazione, ha accennato alla recente perdita di una carta di debito, ipotizzando un collegamento tra i due episodi.

«Poi mi hanno chiesto l'ID Apple e la password», ha continuato Andy. «E io ho pensato... «Ok, questo non succede mai»».

Andy ha quindi interrotto la conversazione, ma i truffatori avevano già ottenuto le informazioni necessarie per proseguire con l’intento criminale.

«Avevo già effettuato la login all'app della mia banca e credo che in qualche modo il mio accesso attraverso questo sito abbia dato loro accesso all'app della mia banca», ha detto.

Il conduttore di «Watch What Happens Live With Andy Cohen» ha aggiunto che sul display del cellulare la chiamata proveniva dallo stesso numero di telefono della sua banca, inducendolo a credere credere che fosse autentica.

«Stavano elencando i pagamenti che avevo eseguito, gli addebiti, perché chiaramente avevano accesso al mio conto», ha ricordato Andy.

«Quello che avrei dovuto dire è: «Posso richiamarti?». O forse avrei dovuto dire: «Andrò in banca e me ne occuperò personalmente»».

Il conduttore al momento sta cercando di recuperare i soldi sottratti.

Covermedia