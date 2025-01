Angelica Montini

La giovane imprenditrice milanese, fondatrice del brand «Angelica Montini Studios», è finita sotto i riflettori dopo che il suo nome è stato accostato a una presunta relazione con Fedez. Un'esposizione mediatica che l'ha spinta a chiudere il suo profilo Instagram. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha affidato ai social il suo lungo sfogo sulla vicenda.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Angelica Montini è una stilista e imprenditrice di 28 anni, nota negli ambienti della moda e della «Milano bene».

La sua pagina Instagram contava oltre 55mila follower prima che lei decidesse di oscurarla, travolta dal clamore mediatico.

Il nome di Montini è infatti stato fatto da Fabrizio Corona in un video su YouTube, dove si ipotizzava un legame con Fedez.

Poche ore dopo, Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram che il rapper le aveva confessato – poco prima di Natale 2024 – di aver avuto una relazione che andava avanti dal 2017. Mostra di più

Angelica Montini è una stilista e imprenditrice di 28 anni, nota negli ambienti della moda e della «Milano bene».

Direttrice creativa del suo omonimo brand, ha studiato all'Istituto Marangoni di Milano e ha costruito un'estetica che gioca sulle contrapposizioni: «Est contro Ovest, femminile contro maschile, moderno contro tradizionale, individuale contro collettivo», si legge nella presentazione ufficiale del suo marchio.

La sua pagina Instagram contava oltre 55mila follower prima che lei decidesse di oscurarla, travolta dal clamore mediatico.

«Federico ha ammesso la storia con questa amante»

Ma cosa ha scatenato questa tempesta? Il nome di Montini è stato fatto da Fabrizio Corona in un video su YouTube, dove si ipotizzava un legame con Fedez.

Poche ore dopo, Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram che il rapper le aveva confessato – poco prima di Natale 2024 – di aver avuto una relazione che andava avanti dal 2017.

«Federico mi ha chiamata – ben consapevole di parlare con me al telefono – e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante, dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio, ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente».

Sebbene la Ferragni non abbia mai pronunciato il nome di Montini, le coincidenze hanno portato molti a collegare la stilista alla vicenda. Tuttavia, secondo Corona, Angelica Montini sarebbe già sentimentalmente legata a un altro uomo da tempo.

Per ora, la diretta interessata ha scelto il silenzio, ma il caso continua ad alimentare il gossip e a tenere incollati i fan della coppia più discussa d'Italia.