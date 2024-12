Angelina Jolie

Dopo anni di tempesta, l'attrice si confessa: la solitudine condivisa con la diva lirica.

Covermedia Covermedia

Angelina Jolie, separata da Brad Pitt dal 2016, si immedesima profondamente nella «solitudine» di Maria Callas, la leggendaria cantante lirica che interpreta nel nuovo biopic «Maria».

La Jolie ha affrontato un periodo tumultuoso da quando la sua rottura con Pitt – 11 anni insieme e un matrimonio durato appena 25 mesi – è diventata un caso mediatico, segnato anche da accuse di abusi legate al vigneto francese Chateau Miraval.

In occasione della proiezione londinese di «Maria», la star ha rivelato il parallelismo emotivo con la cantante lirica: «Ho i miei figli che amo, ma da adulta sono spesso sola. Mi ritrovo a identificarmi con la solitudine che provava lei». Jolie, madre di sei figli, ha aggiunto: «Non ho ancora capito come vivere da sola. Forse è una cosa che riguarda molti artisti: ci sentiamo in uno spazio aperto, incapaci di stabilizzarci».

Diretto da Steven Knight («Peaky Blinders»), il film racconta gli ultimi giorni della vita di Maria Callas nel 1977, svelando le sfide personali e gli scandali che segnarono la sua carriera. Per la Jolie, calarsi nel ruolo è stato quasi terapeutico: «Quando sono lì a piangere, quello è il mio dolore, il mio lutto».

«Maria» debutterà nelle sale britanniche il 10 gennaio.