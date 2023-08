Angelina Jolie

La quindicenne aiuterà l’attrice nella produzione dell’adattamento teatrale musicale del romanzo di S.E. Hinton.

La figlia di Angelina Jolie, Vivienne, sarà coinvolta nella produzione del musical di Broadway, «The Outsiders».

La scorsa settimana è stato annunciato che l'attrice premio Oscar sarà la produttrice principale dell’adattamento teatrale musicale del romanzo di S.E. Hinton e del dramma criminale di Francis Ford Coppola del 1983.

«Viv mi ricorda mia madre perché non si concentra sull'essere al centro dell'attenzione, ma sull'essere un sostegno per gli altri creativi», ha dichiarato la Jolie in una dichiarazione ottenuta da People. «È molto riflessiva e seria riguardo al teatro e si impegna a fondo per capire come contribuire al meglio».

La coppia madre-figlia ha assistito alla prima mondiale del musical alla La Jolla Playhouse in California all'inizio di quest'anno e successivamente ha avuto un incontro con l'autore, che ha scritto il romanzo del 1967 durante il liceo.

«Spero di poter contribuire continuando a imparare da questo team straordinario, con cui lavoro da quando mia figlia mi ha portato a vedere lo spettacolo alla La Jolla Playhouse», ha detto la 48enne.

«Non riesco ad esprimere quanto sia entusiasta del debutto di questo musical a Broadway e non vedo l'ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento di «The Outsiders»».

La Jolie ha avuto con l'ex marito Brad Pitt le gemelle Vivienne e Knox e la figlia diciassettenne Shiloh. Ha anche tre figli adottivi: Maddox, 22 anni, Pax, 19 anni, Zahara, 18 anni.

Covermedia