Angelina Jolie e il figlio Maddox

Sparisce il cognome Pitt dai titoli di coda del film «Couture», a cui il figlio Maddox dell'ex coppia ha lavorato come assistente alla regia.

Covermedia Covermedia

Maddox, il figlio maggiore di Angelina Jolie e Brad Pitt, rinuncia ufficialmente al cognome del padre. Tra i credits del nuovo film «Couture», a cui ha lavorato come assistente alla regia, il giovane viene citato come Maddox Jolie.

Angelina interpreta il ruolo di Maxine Walker, una donna a cui è stato diagnosticato un cancro al seno, la cui vita si intreccia con quella di altre due donne durante la settimana della moda di Parigi.

Come riporta «People», durante la proiezione del film, mentre scorrevano i titoli di coda, il nome di Maddox era indicato semplicemente come Maddox Jolie.

Nel 2024, trai i titoli di coda di «Maria», in cui Jolie interpreta la defunta cantante lirica Maria Callas, il nome del produttore esecutivo era ancora Maddox Jolie-Pitt.

Angelina ha altri cinque figli con Brad: Pax, 22 anni, Zahara, 21 anni, Shiloh, 19 anni, e i gemelli Vivienne e Knox, 17 anni.

Maddox non è l'unico dei figli dell'ex coppia ad aver rinunciato al cognome del padre. Zahara si è presentata con il cognome Jolie durante la cerimonia di ammissione allo Spelman College di Atlanta nel 2023.

Nel 2024, Shiloh ha eliminato il cognome del padre dal programma dello spettacolo teatrale in scena a Broadway «The Outsiders», presentandosi come Vivienne Jolie.

Pitt e Jolie si sono conosciuti e innamorati nel 2003 sul set di «Mr and Mrs Smith, mentre l'attore era ancora sposato con Jennifer Aniston. I due si sono sposati nel 2014, per poi separarsi nel 2016, aprendo la strada a un'acerrima battaglia legale per la custodia dei figli e la spartizione del loro ricco patrimonio.