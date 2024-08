Shiloh Jolie-Pitt

Da oggi la primogenita dell'ex coppia si chiamerà semplicemente Shiloh Jolie.

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt si è ufficialmente cambiata il cognome. La 18enne aveva già annunciato a maggio l'intenzione di rinunciare al cognome del padre. E oggi «People» riporta che un giudice ha accolto la richiesta della teenager di cambiare il suo cognome da Pitt-Jolie a Jolie.

Una fonte ha rivelato che Brad non avrebbe preso bene la decisione della figlia. «È consapevole e turbato dal fatto che Shiloh abbia rinunciato al suo cognome. Ha capito di aver perso i suoi figli e ovviamente non è facile da accettare per Brad. Ama i suoi figli e gli mancano».

Shiloh è la figlia biologica più grande di Brad e Angelina. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt è nata nel maggio 2006, a meno di un anno dall'inizio della love story tra i due divi di Hollywood. La coppia condivide anche i gemelli Knox e Vivienne, 19, e i figli adottivi Maddox, 23, Pax, 20, e Zahara, 19.

Pitt e Jolie si sono sposati nel 2014 dopo una relazione lunga otto anni, ma nel 2016 Angelina ha chiesto il divorzio citando «differenze inconciliabili».

Il divorzio è stato sancito nel 2019, L'ex coppia si è fatta la guerra in tribunale per la custodia dei figli e per la spartizione del loro immenso patrimonio, tra cui un vigneto in Francia.

