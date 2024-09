Angelina Jolie

La vincitrice dell'Oscar ha mostrato per la prima volta il tatuaggio nell'aprile scorso, durante la serata d'apertura di «The Outsiders».

Covermedia

Angelina Jolie ha rivelato che lei e sua figlia Vivienne, di 16 anni, hanno deciso di farsi un tatuaggio coordinato per commemorare il loro legame speciale e l'esperienza condivisa lavorando insieme al musical di Broadway «The Outsiders».

In un'intervista per CR Fashion Book, l'attrice ha spiegato: «Io e mia figlia Viv ci siamo fatte tatuare «Stay Gold» durante il nostro tempo con «The Outsiders». Ha un grande significato sia per noi individualmente che insieme».

La vincitrice dell'Oscar ha mostrato per la prima volta il tatuaggio nell'aprile scorso, durante la serata d'apertura di The Outsiders, dove ha sfilato sul red carpet insieme a Vivienne. Il tatuaggio, scritto in caratteri neri, è visibile sul suo avambraccio sinistro, insieme ad altri tatuaggi. Tuttavia, la Jolie non ha specificato dove sua figlia abbia deciso di farsi tatuare la stessa frase.

«The Outsiders» è tratto dal romanzo di S.E. Hinton del 1967 e dal film del 1983 diretto da Francis Ford Coppola, con un cast stellare che includeva C. Thomas Howell, Rob Lowe, Tom Cruise, Patrick Swayze e altri. «Stay Gold» è una celebre citazione del libro e fa riferimento a una poesia di Robert Frost, «Nothing Gold Can Stay», oltre a essere una canzone del musical.

Angelina ha anche rivelato di avere un tatuaggio coordinato di un uccello con alcuni dei suoi altri figli, sottolineando quanto siano significativi per lei i tatuaggi condivisi, ma non ha specificato quali figli abbiano lo stesso tatuaggio.

