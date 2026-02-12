Angelina Jolie covermedia

In un'intervista a French Inter, l'attrice torna sulla doppia mastectomia preventiva e spiega perché è fiera delle cicatrici: «Le guardo e penso ai miei figli».

Angelina Jolie torna a parlare delle cicatrici della sua mastectomia al seno.

L'attrice premio Oscar si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva nel febbraio 2013, dopo aver scoperto di avere un rischio elevato di sviluppare un tumore al seno a causa della mutazione del gene BRCA1. Una decisione radicale, resa pubblica allora in prima persona, che aveva aperto un dibattito globale sulla prevenzione. Nel marzo 2015 aveva poi affrontato anche l'asportazione di un'ovaia e delle tube di Falloppio, dopo esami che indicavano possibili segnali precoci di tumore ovarico.

In un'intervista a French Inter pubblicata questa settimana, l'attrice ha spiegato perché oggi guarda a quelle cicatrici con orgoglio. «Sono sempre stata più interessata alle cicatrici e alla vita che le persone portano con sé», ha dichiarato. «Non mi attrae l'idea perfetta di una vita senza cicatrici. Quando vedo le mie penso che siano la scelta che ho fatto per fare tutto il possibile per restare qui il più a lungo possibile con i miei figli».

Le sue parole affondano in una storia personale segnata dalla perdita. La madre, l'attrice Marcheline Bertrand, è morta nel 2007 a 56 anni dopo una battaglia di otto anni contro il tumore al seno e alle ovaie. «Amo le mie cicatrici anche per questo», ha aggiunto Jolie. «Sono grata di aver avuto la possibilità di fare qualcosa di proattivo per la mia salute. Ho perso mia madre quando ero giovane e sto crescendo i miei figli senza una nonna. Questa è la vita. Se arrivi alla fine e non hai cicatrici, forse non hai vissuto abbastanza».

All'inizio dell'anno, l'attrice aveva già mostrato per la prima volta le cicatrici della mastectomia in un servizio fotografico per TIME France, trasformando un gesto intimo in un messaggio pubblico di consapevolezza.

Oggi è impegnata nella promozione di «Couture», il nuovo film diretto da Alice Winocour, presentato al Toronto International Film Festival.