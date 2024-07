Angelina Jolie

Attraverso il suo legale, la star di Hollywood chiede all'ex marito di porre fine alla battaglia legale relativa allo Chateau Miraval.

Covermedia

Angelina Jolie chiede a Brad Pitt di sotterrare l'ascia di guerra. I due ex sono in perenne lotta giudiziaria su vari fronti dal 2016, anno della loro separazione: a distanza di 8 anni, la star di «Maleficent» chiede all'ex marito di voltare pagina.

Al momento il fronte principale della loro battaglia legale è il vigneto francese Chateau Miraval, acquistato da Brad e Angelina durante la loro lunga relazione. Brad, 60, ha denunciato Angelina, 49, per aver venduto le sue quote dell'azienda vinicola senza il suo consenso. Angelina, dal suo canto, ha accusato Pitt e i suoi soci in affari di aver «saccheggiato» l'azienda e di aver tentato di «spogliare» Miraval dei suoi asset.

Oggi il rappresentante legale di Angelina, Paul Murphy, ha rilasciato un comunicato per esortare Brad a ritirare la denuncia, in modo che entrambi possano lasciarsi alle spalle il passato.

Brad ha il controllo di tutte le proprietà condivise della coppia

Brad, si legge nel comunicato, «ha il controllo di tutte le proprietà condivise della coppia, incluso il loro business, ma continua a chiedere di più e ha citato in giudizio Angelina con una causa da 67 milioni di dollari più danni punitivi».

«Così facendo, Pitt ha messo apertamente in discussione il motivo per cui ha cercato di punire e controllare Angelina, chiedendo l'estensione di un accordo di non divulgazione in modo da poter continuare a coprire la sua cattiva condotta e i suoi abusi. Tali azioni sono centrali in questo procedimento. Non siamo affatto sorpresi che il signor Pitt abbia paura di consegnare i documenti che dimostrano questi fatti».

«Angelina chiede al Sig. Pitt di porre fine alla battaglia legale e di mettere finalmente la loro famiglia su un percorso chiaro verso la guarigione, a condizione che il Sig. Pitt ritiri la sua denuncia. In caso contrario Angelina non ha altra scelta se non quella di ottenere le prove necessarie per dimostrare la falsità delle sue accuse».

