Angelina Jolie

L'attrice ha reso orgogliosi i suoi sei figli per l'impegno profuso nell'interpretazione della soprano nel nuovo film di Pablo Larrain.

Covermedia

Angelina Jolie è riuscita in un doppio intento: interpretare magistralmente la leggendaria cantante lirica Maria Callas e rendere orgogliosi i suoi figli.

L'attrice Premio Oscar, che non appariva in un film dal 2021 in «Eternals», ha impressionato i suoi ragazzi, mettendo anima e corpo nel biopic che racconta gli ultimi anni di vita della soprano.

«Hanno detto di essere molto orgogliosi del mio duro lavoro. Quando lo dicono, non si riferiscono alla conquista di un premio, non parlano di niente, hanno detto semplicemente: «Ha lavorato duramente"», ha detto a Extra. «Questo mi rende molto felice, il fatto che vedano che lavori duramente, è molto bello».

Jolie ha sei figli: Maddox, 23, Pax, 21, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli Knox e Vivienne, 16. Maddox e Pax hanno lavorato con la famosa madre nei panni di assistenti alla produzione per il film di Pablo Larrain.

Angelina ha trascorso sette mesi a studiare canto lirico per interpretare Maria Callas: inizialmente cantava soltanto davanti ai figli per paura di incappare in una brutta figura. Angelina voleva a dare loro l'esempio, insegnandogli ad affrontare le proprie paure e ad impegnarsi per superarle.

«Sono così felice di stare con loro», ha continuato. «Mi hanno visto terrorizzata, che è un punto importante, perché solitamente una madre non condivide così tanta vulnerabilità davanti ai propri figli o le proprie paure. Loro sono stati molto protettivi».

«Maria» arriverà nelle sale il 1° gennaio.

