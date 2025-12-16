Angelina Jolie per TIME France

L'attrice premio Oscar posa per «TIME France» e rilancia l'appello: rendere accessibili a tutte le donne i test per il gene BRCA1.

Angelina Jolie mostra pubblicamente per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013. L'attrice lo fa in un servizio fotografico per «TIME France», riportando al centro dell'attenzione il tema della prevenzione e dell'accesso universale agli screening genetici.

Nell'anteprima dello shooting, pubblicata lunedì, Jolie appare con un maglione nero, un braccio incrociato sul petto a coprire e allo stesso tempo rivelare i segni dell'intervento.

Una scelta consapevole, spiega la star di «Maleficent», nata dal desiderio di dare visibilità a chi ha affrontato lo stesso percorso o ha combattuto contro il tumore al seno.

«Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziona sempre vedere altre donne condividere le loro», racconta. «Ho voluto unirmi a loro, sapendo che "TIME France" avrebbe diffuso informazioni sulla salute del seno, sulla prevenzione e sulla conoscenza del cancro al seno».

Ecco perché si è sottoposta a doppia mastectomia preventiva

La decisione di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva risale al febbraio 2013, dopo aver scoperto di essere portatrice di una mutazione del gene BRCA1, che comporta un rischio significativamente elevato di sviluppare il cancro al seno.

Un'esperienza che Jolie ha trasformato in impegno pubblico, rinnovando oggi l'appello alle istituzioni sanitarie.

«Quando ho condiviso la mia esperienza nel 2013, l'ho fatto per incoraggiare scelte informate», sottolinea l'attrice cinquantenne. «Le decisioni sulla salute devono essere personali, ma le donne devono avere informazioni e supporto per poter scegliere. L'accesso ai test e alle cure non dovrebbe dipendere dalle risorse economiche o dal luogo in cui si vive».

Rimozione anche delle ovaie e delle tube di Falloppio

Nel marzo 2015, Jolie si è sottoposta anche alla rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio, dopo esami che indicavano possibili segnali precoci di tumore ovarico. Un percorso complesso che oggi diventa parte di una narrazione più ampia, fatta di consapevolezza e responsabilità condivisa.

Nel corso dell'intervista, l'attrice parla anche del suo nuovo film, «Couture», un dramma ambientato nel mondo della moda in cui interpreta una regista americana in viaggio a Parigi durante la Fashion Week.

«Amo questo film perché racconta una storia che va ben oltre il percorso di una persona malata: mostra la vita», conclude. «È stata questa prospettiva luminosa a toccarmi e a spingermi ad accettare il ruolo».