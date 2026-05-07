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Nuovo capitolo Importante vittoria legale di Angelina Jolie contro Brad Pitt nello scontro su Château Miraval

Covermedia

7.5.2026 - 11:00

Angelina Jolie
Angelina Jolie

Nuovo capitolo nello scontro su Château Miraval: il tribunale blocca la richiesta di accesso ai documenti riservati.

Covermedia

07.05.2026, 11:00

07.05.2026, 11:13

Angelina Jolie ottiene una vittoria legale contro Brad Pitt nella lunga disputa su Château Miraval, la tenuta vinicola nel sud della Francia finita al centro dello scontro tra i due dopo il divorzio.

Un giudice della Corte Superiore di Los Angeles ha stabilito che Pitt non può obbligare l'attrice a consegnare una serie di email private legate alla vendita della sua quota nella proprietà.

Secondo quanto riportato da «Page Six», il tribunale ha accolto la posizione di Jolie, ritenendo le comunicazioni protette.

«Si tratta di una vittoria importante per Jolie», ha dichiarato il suo legale Paul Murphy. «La decisione dimostra che Pitt ha oltrepassato i limiti nel tentativo di ottenere accesso a documenti chiaramente riservati. Fa parte di un suo schema nel voler controllare ogni aspetto legato ad Angelina. Siamo molto soddisfatti che sia la Corte d'Appello sia il tribunale abbiano posto un freno a questa richiesta».

Il giudice ha respinto l'istanza senza pregiudizio, lasciando aperta la possibilità che la questione venga ripresentata in futuro.

La meravigliosa Château Miraval

Château Miraval è una tenuta di circa 1.200 acri in Provenza, nota per il Miraval Rosé biologico. Acquistata dalla coppia nel 2011, ha ospitato anche il loro matrimonio prima di trasformarsi nel fulcro della battaglia legale.

Nel 2022 Pitt ha avviato una causa sostenendo che l'ex moglie avesse venduto la propria quota senza il suo consenso, violando un accordo precedente.

Jolie ha sempre negato l'esistenza di quell'intesa e ha risposto con una controdenuncia, accusando l'attore-produttore di aver condotto «una guerra vendicativa» nei suoi confronti.

La decisione del tribunale rappresenta l'ultimo sviluppo nella lunga disputa nata dalla vendita della quota di Jolie nel 2021.

Il divorzio tra i due, durato anni, è stato finalizzato nel dicembre 2024.

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