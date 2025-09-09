Angelina Jolie

L'attrice, in lacrime al Toronto International Film Festival, ha condiviso un ricordo della madre Marcheline Bertrand e ha dato un consiglio a chi affronta il lutto per il cancro.

Covermedia Covermedia

Angelina Jolie è stata sopraffatta dall'emozione quando, durante la sessione di domande e risposte seguita alla prima del suo nuovo film «Couture», ha risposto a un quesito sul cancro.

La proiezione si è tenuta domenica al Toronto International Film Festival.

Nel dramma, Jolie interpreta una regista americana che scopre di avere un tumore al seno durante un viaggio di lavoro a Parigi.

Ricordando l'esperienza della madre Marcheline Bertrand, scomparsa nel 2007 a 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno e alle ovaie, l'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime.

La domanda

Alla domanda su quale consiglio darebbe a chi ha recentemente perso una persona cara a causa della malattia, Jolie si è interrotta visibilmente commossa. Il pubblico l'ha sostenuta con un applauso mentre cercava di ricomporsi.

«Mi dispiace molto», ha detto in un video pubblicato da «Entertainment Weekly». «Ricordo una cosa che mia madre disse quando aveva il cancro: eravamo a cena e le persone le chiedevano sempre come stesse, come si sentisse. E lei una volta mi disse: «Tutti mi chiedono soltanto del cancro"».

Proseguendo, Jolie ha aggiunto: «Se conoscete qualcuno che sta affrontando qualcosa di simile, chiedetegli anche di tutto il resto della sua vita. Sono persone complete, e stanno ancora vivendo».

Doppia mastectomia preventiva

L'attrice, che nel 2013 ha subito una doppia mastectomia preventiva per ridurre il rischio di sviluppare un tumore al seno, ha dichiarato di sentirsi «molto fortunata» a recitare in un film così vicino alla sua esperienza personale.

«Quello che amo davvero», ha spiegato, «è che spesso i film che parlano di cancro finiscono per essere solo sul cancro. La vita viene definita dalla malattia, invece di chiedersi: chi è questa persona? Chi è Maxine? È una madre, è un'artista, è sessuale. Tutti questi aspetti sono importanti da mostrare, e da vivere finché siamo qui. Cerchiamo di vivere il più possibile».