Angelina Mango l'11 ottobre 2024 a Roma. IMAGO/ZUMA Press

Motivi di salute impediscono ad Angelina Mango di continuare il suo tour in Italia e all'estero. È stata la stessa cantante ad annunciarlo sui social: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto». Per ora non si conosce la durata della pausa forzata.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante Angelina Mango ferma il suo tour europeo e italiano per problemi di salute.

Nei giorni scorsi ha dato forfait a due concerti nella provincia di Modena.

Gli organizzatori del tour avevano spiegato che la vincitrice di Sanremo 2024 soffriva di «una rinofaringite acuta».

L'artista si è espressa pubblicando sui social media una fotografia di un testo scritto a mano su un foglio di carta.

Spiega che «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi».

Per ora non è stata comunicata una data di rientro.

Cancellate le 16 date in Italia, Germania, Francia, Belgio, Spagna e Gran Bretagna. Mostra di più

Come riportano i maggiori siti specializzati italiani, tra i quali «Vanity Fair», Angelina Mango ha deciso di sospende il tour autunnale in patria e all'estero per motivi di salute.

Qualche giorno fa, dopo aver annullato le sue apparizioni a Molfetta e a Nonantola, in provincia di Modena, la vincitrice di Sanremo 2024 aveva affermato: «Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team».

L'azienda che gli organizza il tour, la Live Nation, aveva specificato che la giovane artista era alle prese con «una rinofaringite acuta», cioè con un'infiammazione della faringe.

«Voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto»

Per annunciare la sospensione del tour Mango ha scelto la via dei social, ma non con un messaggio scritto direttamente sulla piattaforma, ma con una foto di un foglio con scritto a mano il suo messaggio.

«Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore», ha scritto la giovane

Che prosegue: «Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi».

«Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi», continua.

«Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni», conclude il messaggio.

In tutto 16 date cancellate

Per ora non è dato sapere quando la 23enne tornerà su un palco.

Giova ricordare che oltre alle otto date italiane (Milano, Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, Padova e Venaria Reale) Angelina ne aveva in programma a novembre altre otto in giro per l’Europa a Monaco, Colonia, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Barcellona e a Parigi.