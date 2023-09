Angelina Mango

Lo sfogo dell’ex allieva di «Amici» dopo i recenti fatti di cronaca.

Su X (ex Twitter) la cantante, figlia del compianto Pino Mango, si è lasciata andare a una dura riflessione. «Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?», ha scritto Angelina Mango sui social network.

sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto? — angelinamango (@angelinamango_) September 4, 2023

Un’angoscia condivisa da tante ragazze dopo i recenti casi di cronaca. «Non dovrebbe essere possibile, ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita», replica una follower.

«Non sai quanto ti capisco – scrive un'altra ragazza – Ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente».

Tra i vari commenti anche quello di Paola Turci che, con amarezza, ha risposto: «Di generazione in generazione».

Covermedia